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  4. Черв пояснил, почему отпраздновал гол Украине, несмотря на травму Гуцуляка
Лига наций
15 октября 2024, 06:54 |
1335
1

Черв пояснил, почему отпраздновал гол Украине, несмотря на травму Гуцуляка

Матч 4-го тура Лиги наций между Украиной и Чехией завершился со счетом 1:1

15 октября 2024, 06:54 |
1335
1
Черв пояснил, почему отпраздновал гол Украине, несмотря на травму Гуцуляка
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии. Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственный гол в составе чехов оформил Лукаш Черв на 18-й минуте. За нескольку секунд до взятия ворот Алексей Гуцуляк получил страшную травму. Черв, несмотря на это, все равно побежал радостно праздновать гол. После Лукаш пояснил, что попросту не видел произошедшего:

«Празднование гола возникло ниоткуда, я не знал, что делать. Это просто были эмоции. Я вообще не заметил, что эпизод проверяет ВАР, пока не обернулся и не спросил, что произошло. Только тогда я понял, что Соучек с кем-то столкнулся. Я просто пытался хорошо ударить по мячу, и это получилось.

Чем больше мы будем играть вместе, тем лучше мы наладим взаимодействие и будем лучше дополнять друг друга. Против Албании я играл ниже, на этот раз Соучек действовал ниже, мы меняемся позициями.

Конечно, это дополнительное преимущество, когда есть клубные связи. К примеру, Шулц и Хорый – это те футболисты, с которыми я играл весной в Пльзене, и это во многом нам помогает», – сказал Черв.

Видеообзор матча Украина – Чехия (1:1)

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Даниил Агарков Источник: Футбольная ассоциация Чехии
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