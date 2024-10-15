Ребров признался, что еще один игрок сборной травмировался в матче с Чехией

14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

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Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения встречи наставник сине-желтых Сергей Ребров на пресс-конференции заявил, что Николай Шапаренко получил травму:

«Надо было держать интенсивность. Георгий Судаков показал, что он восстановился и работал почти 90 минут.

К сожалению, у Николая Шапаренко было небольшое повреждение, и мы его заменили, но те игроки, которые вышли, считаю, добавили в интенсивности».

Помимо Шапаренко, в игре против чехов страшную травму получил Алексей Гуцуляк, у которого диагностировали сотрясение мозга.

Видеообзор матча Украина – Чехия (1:1)