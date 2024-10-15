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  4. Ребров признался, что еще один игрок сборной травмировался в матче с Чехией
Лига наций
15 октября 2024, 00:27 | Обновлено 15 октября 2024, 01:33
878
3

Ребров признался, что еще один игрок сборной травмировался в матче с Чехией

Повреждение в матче 4-го тура Лиги наций получил Николай Шапаренко

15 октября 2024, 00:27 | Обновлено 15 октября 2024, 01:33
878
3
Ребров признался, что еще один игрок сборной травмировался в матче с Чехией
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения встречи наставник сине-желтых Сергей Ребров на пресс-конференции заявил, что Николай Шапаренко получил травму:

«Надо было держать интенсивность. Георгий Судаков показал, что он восстановился и работал почти 90 минут.

К сожалению, у Николая Шапаренко было небольшое повреждение, и мы его заменили, но те игроки, которые вышли, считаю, добавили в интенсивности».

Помимо Шапаренко, в игре против чехов страшную травму получил Алексей Гуцуляк, у которого диагностировали сотрясение мозга.

Видеообзор матча Украина – Чехия (1:1)

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Николай Шапаренко сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Украина - Чехия Лига наций травма Сергей Ребров
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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T-800
для меня Ребров остался в памяти как один из лучших тренеров сборной, как Эрик тен Хааг один из лучших тренеров МЮ за всю историю
НО ДИВАННЫМ АНАЛИТЕКАМ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС ПОДАВАЙ И РЕЗУЛЬТАТ, И ПИРШЕСТВО, И ЗРЕЛИЩЕ ... А ПОТОМ НАГЛОСТИ ХВАТИЛО БЫ ЗА МЕДАЛИ ЗАИКАТЬСЯ ИЛИ ТО, КАК РВАЛИ БЫ АРГЕНТИНУ В ФИНАЛЕ ПО ФУТЗАЛУ ... и это после 1-7 на старте Мундиаля))
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0
T-800
ничья или п2 Украины.
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0
T-800
грузины те еще клиенты наших, по-моему 0 побед по сей день. очень хороший процент побед за всю историю личных встреч.
ТРИМАЙМОСЯ
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0
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