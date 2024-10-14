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Лига наций
14 октября 2024, 20:06 | Обновлено 14 октября 2024, 20:53
1804
0

БУРЯК: Что не комментарий – это или легендарный игрок, или легендарный коуч

Специалист ответил на вопрос о вливании Ивана Калюжного в сборную Украины

14 октября 2024, 20:06 | Обновлено 14 октября 2024, 20:53
1804
0
БУРЯК: Что не комментарий – это или легендарный игрок, или легендарный коуч
ФК Динамо Киев. Леонид Буряк

Экс-игрок и наставник Динамо Леонид Буряк ответил на вопрос Sport.ua о вливании Ивана Калюжного в сборную Украины:

«Большой разницы между Степаненко и Калюжным я не вижу. Да, с Грузией наша команда сыграла хорошо. У нас как-то так получается: что не комментарий – это либо легендарный футболист, либо легендарный тренер, либо легендарные другие люди. Это все отлично. Но время покажет, что и как. Мы по крупицам ищем и собираем футболистов, которые могли бы помочь сборной Украины. Украинцы ведь всегда задавали тон на международной арене. Еще при Советском Союзе в каждой сборной – начиная с юношеской и заканчивая национальной, было 50 процентов украинских футболистов.

И знаете, что каждая плохая победа несет свои флюиды: легче готовиться, появляется определенный кураж. А вот когда нет результата и есть поражения, да еще когда все вокруг пишут разные гадкие вещи, то это, конечно же, трудно. И президенту, и тренеру, и футболистам. Оказывается давление на тренера, а тот, в свою очередь, давит на футболистов. Они собираются, идут неприятные разговоры вокруг этого. И правильно Максимов сказал, что каждая победа у нас на вес золота. Действительно, оно так и есть».

14 октября сборная Украины сыграет против Чехии в 4-м туре Лиги наций 2024/25. Поединок пройдет во Вроцлаве на местном стадионе и начнется в 21:45 по Киеву.

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Леонид Буряк Иван Калюжный сборная Украины по футболу Лига наций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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