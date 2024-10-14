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Сборная УКРАИНЫ
14 октября 2024, 19:10 | Обновлено 14 октября 2024, 19:15
1280
0

Леонид БУРЯК – о Мудрике, Калюжном и матче Украины против Чехии

Специалист высказался о матче Лиги наций

14 октября 2024, 19:10 | Обновлено 14 октября 2024, 19:15
1280
0
Леонид БУРЯК – о Мудрике, Калюжном и матче Украины против Чехии
Getty Images/Global Images Ukraine

В своей богатой профессиональной карьере один из представителей звездного состава киевского «Динамо» 70-80-х Леонид Буряк неоднократно выходил на поле против чехов. Как на клубном уровне в еврокубковых турнирах, так и в составе сборной СССР. Так что интересно было узнать его мнение об особенностях чешского футбола и рецептах победы нашей сборной в сегодняшнем поединке с командой Ивана Гашека.

– Сборная Чехии – непростой соперник. Если бы можно было провести параллель с немецким футболом, то я бы охарактеризовал ее как маленькая Бундеслига. У чехов с немцами схожий футбол, схожая организация, схожие игроки. В полной мере, конечно, мы не можем игроков этих стран сравнивать, ведь немцы – немцы. Если говорить о сборной Чехии, то ее составляют обученные и физически крепкие футболисты. Они играют за счет собственных мощных свойств. Чехи очень организованы, особенно в обороне. Любая игра с ними – как на клубном уровне, так и на уровне сборных достаточно тяжелая. В чешском футболе и в мое время по-прежнему играло немало футболистов высокого уровня – и Виктор, и Паненка, и Негода, и многие другие. Затем чехословацкий футбол разъединился, однако стиль остался достаточно серьезным. Те, кто знает и кто видел их игру в разные годы, в этом могли убедиться.

– Как вы думаете, за счет чего нашей национальной команде в сегодняшнем матче с Чехией можно превзойти соперника?

– Я думаю, что у сборной Украины исполнительское мастерство немного выше. Ведь многих основных футболистов, играющих в ее составе, по разным причинам не будет в сегодняшней игре – в частности Зинченко, Ярмоленко, Малиновского. Они, как и еще несколько игроков, по уровню выше. Но есть у нас футболист, очень хорошо играющий в контратаку – это Мудрик. Какой он игрок и как он играет, все хорошо знают. По-моему, это один из знаковых и талантливых футболистов Украины в настоящее время. Я считаю, что вокруг него нужно строить игру, ведь скорость – это вещь, которая сейчас в футболе очень актуальна. И как бы надежно наши соперники ни оборонялись, Мудрик может создать опасность. Он это умеет делать, когда забегает в чужую штрафную, забивает. И я так говорю не потому, что он забил победный мяч Грузии, а потому, что не у всех футболистов так получается: прийти в футбол – и уже с первого прикосновения к мячу стать звездой. Хотя из него звезду делают. Я думаю, Мудрик – один из самых талантливых футболистов за последнее время в нашей стране.

– Сейчас многие специалисты говорят о гармоничном вливании в состав сборной Ивана Калюжного, который в дебютном матче отлично действовал в опорной зоне.
– Большой разницы между Степаненко и Калюжным я не вижу. Да, с Грузией наша команда сыграла хорошо. У нас как-то так получается: что не комментарий – это либо легендарный футболист, либо легендарный тренер, либо легендарные другие люди. Это все отлично. Но время покажет, что и как. Мы по крупицам ищем и собираем футболистов, которые могли бы помочь сборной Украины. Украинцы ведь всегда задавали тон на международной арене. Еще при Советском Союзе в каждой сборной – начиная с юношеской и заканчивая национальной, было 50 процентов украинских футболистов. И знаете, что каждая плохая победа несет свои флюиды: легче готовиться, появляется определенный кураж. А вот когда нет результата и есть поражения, да еще когда все вокруг пишут разные гадкие вещи, то это, конечно же, трудно. И президенту, и тренеру, и футболистам. Оказывается давление на тренера, а тот в свою очередь давит на футболистов. Они собираются, идут неприятные разговоры вокруг этого. И правильно Максимов сказал, что каждая победа у нас на вес золота. Действительно, оно так и есть. Особенно в той ситуации, в которой сейчас находится Украина. Вот сегодня несколько ракет влетели в мою родную Одессу, и это катастрофа. Поэтому в тяжелое для всех нас время каждая победа на футбольном поле имеет большое значение.

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сборная Украины по футболу Леонид Буряк инсайд Украина - Чехия Михаил Мудрик Тарас Степаненко Иван Калюжный Лига наций
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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