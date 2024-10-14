Легенда Динамо: «В сборной Украины нужно строить игру вокруг Мудрика»

Экс-игрок и наставник «Динамо» Киев Леонид Буряк считает, что в сборной Украины можно строить игру вокруг качеств хавбека «Челси» Михаила Мудрика.

Я думаю, что у сборной Украины исполнительское мастерство немного выше, чем у Чехии. Ведь многих основных футболистов, играющих в ее составе, по разным причинам не будет в сегодняшней игре – в частности Зинченко, Ярмоленко, Малиновского. Они, как и еще несколько игроков, по уровню выше. Но есть у нас футболист, очень хорошо играющий в контратаку – это Мудрик. Какой он игрок и как он играет, все хорошо знают. По-моему, это один из знаковых и талантливых футболистов Украины в настоящее время. Я считаю, что вокруг него нужно строить игру, ведь скорость – это вещь, которая сейчас в футболе очень актуальна».

«И как бы надежно наши соперники ни оборонялись, Мудрик может создать опасность. Он это умеет делать, когда забегает в чужую штрафную, забивает. И я так говорю не потому, что он забил победный мяч Грузии, а потому, что не у всех футболистов так получается: прийти в футбол – и уже с первого прикосновения к мячу стать звездой».

«Хотя из него звезду делают. Я думаю, Мудрик – один из самых талантливых футболистов за последнее время в нашей стране», – сказал Буряк.