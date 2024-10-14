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  4. Легенда Динамо: «В сборной Украины нужно строить игру вокруг Мудрика»
Сборная УКРАИНЫ
14 октября 2024, 19:48 |
2164
9

Легенда Динамо: «В сборной Украины нужно строить игру вокруг Мудрика»

Буряк оценил игру вингера сборной Украины

14 октября 2024, 19:48 |
2164
9
Легенда Динамо: «В сборной Украины нужно строить игру вокруг Мудрика»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Экс-игрок и наставник «Динамо» Киев Леонид Буряк считает, что в сборной Украины можно строить игру вокруг качеств хавбека «Челси» Михаила Мудрика.

Я думаю, что у сборной Украины исполнительское мастерство немного выше, чем у Чехии. Ведь многих основных футболистов, играющих в ее составе, по разным причинам не будет в сегодняшней игре – в частности Зинченко, Ярмоленко, Малиновского. Они, как и еще несколько игроков, по уровню выше. Но есть у нас футболист, очень хорошо играющий в контратаку – это Мудрик. Какой он игрок и как он играет, все хорошо знают. По-моему, это один из знаковых и талантливых футболистов Украины в настоящее время. Я считаю, что вокруг него нужно строить игру, ведь скорость – это вещь, которая сейчас в футболе очень актуальна».

«И как бы надежно наши соперники ни оборонялись, Мудрик может создать опасность. Он это умеет делать, когда забегает в чужую штрафную, забивает. И я так говорю не потому, что он забил победный мяч Грузии, а потому, что не у всех футболистов так получается: прийти в футбол – и уже с первого прикосновения к мячу стать звездой».

«Хотя из него звезду делают. Я думаю, Мудрик – один из самых талантливых футболистов за последнее время в нашей стране», – сказал Буряк.

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Комментарии 9
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VovanSidorovi4
А где же хейтеры
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+2
OKs100
Лучше строить игру вокруг Калюжного
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+1
didora
Буряк по старості меле що попало, щоб посвітитися у Інтернеті. Хіба не видно що він ніяк не заграє у Челсі. Не можу зрозуміти як його втюхали у такий клуб як Челсі і за такі гроші!!! Це ж не даром взяли. А Буряк каже треба будувати гру навколо пенька. Треба виходити на поле і грати. А не пішки ходити по полю та катати м'яча у поперек поля. Хай подивиться як люди грають. Сьогодні албанці якщо жахнуть грузинів, то ми без виграшу у чехів будемо в жопі. Оце і весь х..... до копійки!!!
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0
COBA
При всій повазі до Леоніда Йосиповича. Інколи краще промовчати, аніж говорити. Китайська народна мудрість)
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-1
Nick.Grabowski
Може Буряка в ДК повернути головним тренером замість Шовковського? А потім Мудрика запросити?
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-1
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TolsTIyELF
Мудрик великолепен, ему просто нужно перейти в нормальний чемпионат. Испания ему больше всего подходит, он чисто испанский игрок.
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-3
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