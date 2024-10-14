Надежда Киченок проиграла третий матч подряд и вылетела из турнира в Осаке

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 250 в Осаке.

В 1-м раунде украинка вместе со своей напарницей Мию Като (Япония) в двух сетах проиграла тандему Нао Хибино (Япония) / Макото Ниномия (Япония) за 1 час и 28 минут.

WTA 250 Осака. Пары. 1/8 финала

Нао Хибино (Япония) / Макото Ниномия (Япония) [WC] – Мию Като (Япония) / Надежда Киченок (Украина) – 6:2, 7:6 (7:3)

Это была первая встреча тандемов.

Киченок и Като проиграли третий матч подряд. Ранее девушки вылетели из тысячника в Ухане в 1-м раунде и из тысячника в Пекине во 2-м.

Хибино и Ниномия в 1/4 финала соревнований в Осаке сыграют против победительницы противостояния Морателли / Шишкова – Кенин / Маттен-Сандс.