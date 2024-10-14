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  4. Кобин сравнил Мудрика и Кварацхелию: «Я бы обоих забрал»
Сборная УКРАИНЫ
14 октября 2024, 12:23 | Обновлено 14 октября 2024, 13:30
548
0

Кобин сравнил Мудрика и Кварацхелию: «Я бы обоих забрал»

Василий Кобин считает и украинца, и грузина высококласными игроками

14 октября 2024, 12:23 | Обновлено 14 октября 2024, 13:30
548
0
Кобин сравнил Мудрика и Кварацхелию: «Я бы обоих забрал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший футболист национальной сборной Украины Василий Кобин высказал свое мнение по поводу игры Михаила Мудрика, сравнив того с грузинским вингером Хвичей Кварацхелией:

Здесь нужно понимать структуру игры команды, под которую брать конкретного игрока. Мое мнение, что Кварацхелия сильнее Миши в позиционной игре, а на пространстве, в контратаках мало равных Мудрику. Есть мало игроков с такой скоростью и умением работать с мячом на такой скорости.

Хвича больше подходит команде, постоянно играющей первым номером, которой нужно вскрывать насыщенную оборону. В игре, где команда имеет мало простора и большое скопление игроков, у Кварацхелии есть преимущество над Мудриком. Но на пространстве Миша посильнее.

Я бы обоих забрал, а потом ломал бы голову, чтобы найти им обоим место в стартовом составе, чтобы использовать одновременно. Это два классных игрока, а тренер уже разберется, как их использовать на поле в тех или иных тактических схемах», – сказал Кобин в интервью порталу Украинский футбол.

Напомним, ранее Кобин сделал прогноз на матч Украина – Чехия, который состоится уже сегодня, 14 октября. Старт встречи запланирован на 21:45 по Киеву.

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Василий Кобин Михаил Мудрик Хвича Кварацхелия сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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