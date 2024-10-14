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  4. Василий КОБИН: «Сборная Украины однозначно будет уступать чехам»
Лига наций
14 октября 2024, 10:30 | Обновлено 14 октября 2024, 10:35
1081
2

Василий КОБИН: «Сборная Украины однозначно будет уступать чехам»

Эксперт поделился своим мнением о ближайшем сопернике «сине-жетых»

14 октября 2024, 10:30 | Обновлено 14 октября 2024, 10:35
1081
2
Василий КОБИН: «Сборная Украины однозначно будет уступать чехам»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин высказался относительно предстоящего матча четвертого тура Лиги наций Украина – Чехия.

«Мы однозначно будем уступать чехам на стандартных положениях и в борьбе, но в техническом плане наша сборная лучше. Посмотрим. Очень важное значение будет иметь, какой план выберет тренерский штаб на игру, и как будут развиваться события на поле с первых минут. Поэтому здесь трудно что-то прогнозировать. Также нужно понимать, какой состав будет у нас, и у чехов. Каждый тренер будет строить планы на отдельную игру, потому что результат очень важен.

Может быть такое, что Чехия отдаст нам инициативу и будет играть на переходных фазах. Тем более нам нужно побеждать и играть первым номером. У нас есть быстрые игроки и мы можем этим воспользоваться. Насыщенную оборону будет тяжело вскрывать, но я думаю, шансы есть. Верю, что наша сборная победит», – сказал Кобин.

Матч Украина – Чехия пройдет на стадионе «Вроцлав Арена», Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

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Украина - Чехия сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Василий Кобин Лига наций
Павло Павленко Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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vruthiy-112
Сподіваюсь наші переможуть 2-0.
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0
Falko
Знову жовтий заголовок. Цікаво, коли поцанів беруть на роботу, їм організують курс молодого бійця, про те як писати назви, аби воно виглядало шо твій таблоїд, чи це вони такими грамотними вродилися?
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