Василий КОБИН: «Сборная Украины однозначно будет уступать чехам»

Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин высказался относительно предстоящего матча четвертого тура Лиги наций Украина – Чехия.

«Мы однозначно будем уступать чехам на стандартных положениях и в борьбе, но в техническом плане наша сборная лучше. Посмотрим. Очень важное значение будет иметь, какой план выберет тренерский штаб на игру, и как будут развиваться события на поле с первых минут. Поэтому здесь трудно что-то прогнозировать. Также нужно понимать, какой состав будет у нас, и у чехов. Каждый тренер будет строить планы на отдельную игру, потому что результат очень важен.

Может быть такое, что Чехия отдаст нам инициативу и будет играть на переходных фазах. Тем более нам нужно побеждать и играть первым номером. У нас есть быстрые игроки и мы можем этим воспользоваться. Насыщенную оборону будет тяжело вскрывать, но я думаю, шансы есть. Верю, что наша сборная победит», – сказал Кобин.

Матч Украина – Чехия пройдет на стадионе «Вроцлав Арена», Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.