Доннарумма может потерять место в основе сборной Италии

В понедельник, 14 октября, сборная Италии встретится со сборной Израиля в матче Лиги наций. Главный тренер итальянцев Лучано Спаллетти планирует доверить место в основе вратарю «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио.

Викарио сыграл за сборную два поединка, однако случилось это в товарищеских встречах. Специалисты считают, что кипер «Тоттенхэма» заслужил шанс в сборной своей надежной игрой.

В то же время Джанлуиджи Доннарумма неоднократно подвергался критике из-за плохой игры на выходах и частых ошибках на поле. В этом розыгрыше Лиги наций Доннарумма провел все три матча за Италию и ни разу не сохранил ворота сухими, пропустив четыре мяча.

Бывший игрок Барселоны раскритиковал наставника команды.