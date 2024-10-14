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Лига наций
14 октября 2024, 09:42 | Обновлено 14 октября 2024, 09:43
601
0

Доннарумма может потерять место в основе сборной Италии

Лучано Спаллетти больше доверяет Викарио

14 октября 2024, 09:42 | Обновлено 14 октября 2024, 09:43
601
0
Доннарумма может потерять место в основе сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарума

В понедельник, 14 октября, сборная Италии встретится со сборной Израиля в матче Лиги наций. Главный тренер итальянцев Лучано Спаллетти планирует доверить место в основе вратарю «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио.

Викарио сыграл за сборную два поединка, однако случилось это в товарищеских встречах. Специалисты считают, что кипер «Тоттенхэма» заслужил шанс в сборной своей надежной игрой.

В то же время Джанлуиджи Доннарумма неоднократно подвергался критике из-за плохой игры на выходах и частых ошибках на поле. В этом розыгрыше Лиги наций Доннарумма провел все три матча за Италию и ни разу не сохранил ворота сухими, пропустив четыре мяча.

Бывший игрок Барселоны раскритиковал наставника команды.

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сборная Италии по футболу Гульельмо Викарио Лучано Спаллетти Джанлуиджи Доннарумма
Микола Титюк Источник
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