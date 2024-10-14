Экс-игрок Барселоны раскритиковал Хави за отношение к себе

Бывший защитник «Барселоны» Сержиньо Дест с критикой экс-наставника команды Хави дал оценку своим выступлениям в стане «блауграны».

«Я бы не сказал, что жалею [о времени в «Барселоне»], потому что, в конце концов, это было то, что не зависело от меня. Но я не чувствую, что у меня были необходимые возможности с Хави. Я чувствовал, что мне приходится играть с ограничениями, что я не был самим собой. Я хотел подключиться к атаке, потому что это моя самая сильная сторона, но он попросил меня не подниматься.

Я не думаю, что он был честен со мной. У нас было несколько разговоров, в которых он говорил мне что-то одно, но потом я сомневался, так ли это на самом деле. Летом, перед отпуском, он сказал мне: «Я рассчитываю на тебя, не читай прессу». А как только я вернулась, он сказал мне: «Ты должен уйти», – признался Дест.

Напомним, американец Дест играл за «Барселону» с осени 2020 года. Сезон-2022/2023 он провел в аренде в «Милане», а следующий – в аренде в ПСВ, который летом 2024 года подписал игрока, когда тот стал свободным агентом.