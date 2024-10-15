Юношеская сборная Украины U-17 проводит последний матч 1-го раунда квалификации Евро-2025 U-17.

15 октября в 16:00 сборная Украины U-17 сыграет в городе Генк поединок 3-го тура против команды Бельгии U-17.

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В первом матче Украина совершила камбек и переиграла Косово (4:2), а затем разгромила Казахстан (3:0). Бельгия тоже одержала две победы. Обе команды набрали по 6 очков и выполнили задачу.

Команда Юрия Мороза досрочно вышла во 2-й раунд квалификации, поскольку по регламенту во второй раунд отбора Евро-2025 выходят по две лучшие команды каждой группы.

В заключительном туре Украина U-17 и Бельгии U-17 разыграют первое место в группе, причем сине-желтых устраивает ничья.

28 участников весной 2025 года в 7 группах Лиги А будут бороться за 7 путевок в финальный турнир, который летом пройдет в Албании.

Евро-2025 U-17. 1-й раунд квалификации. Группа 4. Турнирная таблица

Украина U-17 – Бельгия U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча.