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15 октября 2024, 05:34 | Обновлено 15 октября 2024, 05:37
48
0

Украина U-17 – Бельгия U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 октября в 16:00 матч квалификации Евро-2025 U-17

15 октября 2024, 05:34 | Обновлено 15 октября 2024, 05:37
48
0
Украина U-17 – Бельгия U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Юношеская сборная Украины U-17 проводит последний матч 1-го раунда квалификации Евро-2025 U-17.

15 октября в 16:00 сборная Украины U-17 сыграет в городе Генк поединок 3-го тура против команды Бельгии U-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом матче Украина совершила камбек и переиграла Косово (4:2), а затем разгромила Казахстан (3:0). Бельгия тоже одержала две победы. Обе команды набрали по 6 очков и выполнили задачу.

Команда Юрия Мороза досрочно вышла во 2-й раунд квалификации, поскольку по регламенту во второй раунд отбора Евро-2025 выходят по две лучшие команды каждой группы.

В заключительном туре Украина U-17 и Бельгии U-17 разыграют первое место в группе, причем сине-желтых устраивает ничья.

28 участников весной 2025 года в 7 группах Лиги А будут бороться за 7 путевок в финальный турнир, который летом пройдет в Албании.

Евро-2025 U-17. 1-й раунд квалификации. Группа 4. Турнирная таблица

Украина U-17 – Бельгия U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча.
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Юрий Мороз чемпионат Европы по футболу U-17 сборная Украины по футболу U-17 смотреть онлайн Украина - Бельгия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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