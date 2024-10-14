Греция – Ирландия – 2:0. Они обгоняют даже Англию. Видео голов и обзор

Вечером 13 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Греция нанесла поражение Ирландии (2:0) и продолжает лидировать в группе B2 (12 очков из 12), опережая Англию (9).

Лига наций. 4-й тур, 13 октября

21:45. Греция – Ирландия – 2:0

Голы: Бакасетас, 48, Манталос, 90+1

Видео голов и обзор матча