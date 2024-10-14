Лига наций14 октября 2024, 00:59 | Обновлено 14 октября 2024, 02:06
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Греция – Ирландия – 2:0. Они обгоняют даже Англию. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги наций
14 октября 2024, 00:59 | Обновлено 14 октября 2024, 02:06
23
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Вечером 13 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.
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Греция нанесла поражение Ирландии (2:0) и продолжает лидировать в группе B2 (12 очков из 12), опережая Англию (9).
Лига наций. 4-й тур, 13 октября
21:45. Греция – Ирландия – 2:0
Голы: Бакасетас, 48, Манталос, 90+1
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Петрос Манталос (Греция).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Тасос Бакасетас (Греция).
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