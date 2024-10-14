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Лига наций УЕФА. Лига B
Греция
13.10.2024 21:45 – FT 2 : 0
Ирландия
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Лига наций
14 октября 2024, 00:59 | Обновлено 14 октября 2024, 02:06
23
0

Греция – Ирландия – 2:0. Они обгоняют даже Англию. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги наций

14 октября 2024, 00:59 | Обновлено 14 октября 2024, 02:06
23
0
Греция – Ирландия – 2:0. Они обгоняют даже Англию. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 13 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Греция нанесла поражение Ирландии (2:0) и продолжает лидировать в группе B2 (12 очков из 12), опережая Англию (9).

Лига наций. 4-й тур, 13 октября

21:45. Греция – Ирландия – 2:0

Голы: Бакасетас, 48, Манталос, 90+1

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Петрос Манталос (Греция).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Тасос Бакасетас (Греция).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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