Лига наций. Греция продолжает выигрывать. Теперь у Ирландии

13 октября состоялся матч 4-го тура группы 4 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Греции и Ирландии.

Поединок прошел на стадионе Георгиос Караискакис в городе Пирей. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу греков.

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В первом тайме игроки сборной Греции контролировали ход игры и создали множество голевых моментов. Но забить за первые 45 минут не удалось.

Лишь началась вторая половины игры, как Анастасиос Бакасетас ударом из-за пределов штрафной площадки открыл счет в матче. Помог игроку сборной Греции рикошет от Каоймина Каллехера.

Уже в добавленное арбитр время Петрос Манталос воспользовался ошибкой голкипера и удвоил преимущество Греции - 2:0.

13 октября. 4 тур Лиги наций 2024/25

Греция - Ирландия - 2:0

Голи: Бакасетас, 48, Манталос, 90+2

Турнирная таблица после 4-го тура:

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine