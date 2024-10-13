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Лига наций УЕФА. Лига B
Греция
13.10.2024 21:45 – FT 2 : 0
Ирландия
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Лига наций
13 октября 2024, 23:43 | Обновлено 14 октября 2024, 00:57
278
0

Лига наций. Греция продолжает выигрывать. Теперь у Ирландии

Состоялись матчи 4-го тура Лиги наций

13 октября 2024, 23:43 | Обновлено 14 октября 2024, 00:57
278
0
Лига наций. Греция продолжает выигрывать. Теперь у Ирландии
Getty Images/Global Images Ukraine. Греция – Ирландия

13 октября состоялся матч 4-го тура группы 4 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Греции и Ирландии.

Поединок прошел на стадионе Георгиос Караискакис в городе Пирей. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу греков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua.

В первом тайме игроки сборной Греции контролировали ход игры и создали множество голевых моментов. Но забить за первые 45 минут не удалось.

Лишь началась вторая половины игры, как Анастасиос Бакасетас ударом из-за пределов штрафной площадки открыл счет в матче. Помог игроку сборной Греции рикошет от Каоймина Каллехера.

Уже в добавленное арбитр время Петрос Манталос воспользовался ошибкой голкипера и удвоил преимущество Греции - 2:0.

13 октября. 4 тур Лиги наций 2024/25

Греция - Ирландия - 2:0

Голи: Бакасетас, 48, Манталос, 90+2

Турнирная таблица после 4-го тура:

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Лига наций сборная Греции по футболу сборная Ирландии по футболу
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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