Лига наций. Греция продолжает выигрывать. Теперь у Ирландии
Состоялись матчи 4-го тура Лиги наций
13 октября состоялся матч 4-го тура группы 4 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Греции и Ирландии.
Поединок прошел на стадионе Георгиос Караискакис в городе Пирей. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу греков.
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В первом тайме игроки сборной Греции контролировали ход игры и создали множество голевых моментов. Но забить за первые 45 минут не удалось.
Лишь началась вторая половины игры, как Анастасиос Бакасетас ударом из-за пределов штрафной площадки открыл счет в матче. Помог игроку сборной Греции рикошет от Каоймина Каллехера.
Уже в добавленное арбитр время Петрос Манталос воспользовался ошибкой голкипера и удвоил преимущество Греции - 2:0.
13 октября. 4 тур Лиги наций 2024/25
Греция - Ирландия - 2:0
Голи: Бакасетас, 48, Манталос, 90+2
Турнирная таблица после 4-го тура:
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