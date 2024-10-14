Фарерские острова – Латвия – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги наций
Вечером 13 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В Лиге С сборная Латвии на выезде не сумела обыграть команду Фарерских островов (1:1).
Весь матч у гостей провел Андрейс Цыганикс, экс-игрок луганской Зари, племянник журналиста Игоря Цыганыка.
Турнирное положение: Северная Македония (10 очков), Армения (4), Латвия (4), Фарерские острова (3).
Лига наций. 4-й тур, 13 октября
21:45. Фарерские острова – Латвия – 1:1
Голы: Ханус Соренсен, 40 – Дарио Шитс, 69
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Северная Ирландия разгромила Азербайджан
WhoScored оценил игру Максима Таловерова