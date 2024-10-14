Фарерские острова – Латвия – 1:1. Видео голов и обзор матча

Вечером 13 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.

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В Лиге С сборная Латвии на выезде не сумела обыграть команду Фарерских островов (1:1).

Весь матч у гостей провел Андрейс Цыганикс, экс-игрок луганской Зари, племянник журналиста Игоря Цыганыка.

Турнирное положение: Северная Македония (10 очков), Армения (4), Латвия (4), Фарерские острова (3).

Лига наций. 4-й тур, 13 октября

21:45. Фарерские острова – Латвия – 1:1

Голы: Ханус Соренсен, 40 – Дарио Шитс, 69

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