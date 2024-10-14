Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фарерские острова – Латвия – 1:1. Видео голов и обзор матча
Лига наций УЕФА. Лига C
Фарерские острова
13.10.2024 21:45 – FT 1 : 1
Латвия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
14 октября 2024, 00:47 | Обновлено 14 октября 2024, 01:54
14
0

Фарерские острова – Латвия – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги наций

14 октября 2024, 00:47 | Обновлено 14 октября 2024, 01:54
14
0
Фарерские острова – Латвия – 1:1. Видео голов и обзор матча
Virsliga

Вечером 13 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В Лиге С сборная Латвии на выезде не сумела обыграть команду Фарерских островов (1:1).

Весь матч у гостей провел Андрейс Цыганикс, экс-игрок луганской Зари, племянник журналиста Игоря Цыганыка.

Турнирное положение: Северная Македония (10 очков), Армения (4), Латвия (4), Фарерские острова (3).

Лига наций. 4-й тур, 13 октября

21:45. Фарерские острова – Латвия – 1:1

Голы: Ханус Соренсен, 40 – Дарио Шитс, 69

Видео голов и обзор матча

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Дарио Шитс (Латвия).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Ханус Сёренсен (Фарерские острова).
По теме:
Холанд обратился к фанатам после сокрушительного фиаско сборной Норвегии
Луческу установил мировой рекорд по работе с одной сборной
Эксперт дал совет Реброву, как обыграть Чехию
сборная Латвии по футболу сборная Фарерских островов по футболу Лига наций Андрейс Цыганикс видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соперник Украины U-21 забил пять голов в своем матче
Футбол | 13 октября 2024, 04:40 0
Соперник Украины U-21 забил пять голов в своем матче
Соперник Украины U-21 забил пять голов в своем матче

Северная Ирландия разгромила Азербайджан

Не Мудрик. Игрок сборной Украины попал в команду тура Лиги наций
Футбол | 13 октября 2024, 15:36 17
Не Мудрик. Игрок сборной Украины попал в команду тура Лиги наций
Не Мудрик. Игрок сборной Украины попал в команду тура Лиги наций

WhoScored оценил игру Максима Таловерова

Хватило двух сетов. Синнер и Джокович определили чемпиона Мастерса в Шанхае
Теннис | 13.10.2024, 13:21
Хватило двух сетов. Синнер и Джокович определили чемпиона Мастерса в Шанхае
Хватило двух сетов. Синнер и Джокович определили чемпиона Мастерса в Шанхае
ФОТО. Костюк в Монако позанималась сапбордингом в одном купальнике
Теннис | 13.10.2024, 20:41
ФОТО. Костюк в Монако позанималась сапбордингом в одном купальнике
ФОТО. Костюк в Монако позанималась сапбордингом в одном купальнике
«Ймовірно, все так і є». Лікар розповів про травму гравця збірної України
Футбол | 14.10.2024, 01:48
«Ймовірно, все так і є». Лікар розповів про травму гравця збірної України
«Ймовірно, все так і є». Лікар розповів про травму гравця збірної України
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналду снова на высоте. Португалия уверенно одолела Польшу
Роналду снова на высоте. Португалия уверенно одолела Польшу
12.10.2024, 23:52 3
Футбол
ФОТО. Треш дня. Аль-Шейх пригласил на большой вечер бокса террориста из рф
ФОТО. Треш дня. Аль-Шейх пригласил на большой вечер бокса террориста из рф
12.10.2024, 19:28 10
Бокс
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров в мире. Не Усик, не Фьюри
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров в мире. Не Усик, не Фьюри
12.10.2024, 07:15
Бокс
100% показатель. Румыния с Луческу снова разгромила соперника в Лиге наций
100% показатель. Румыния с Луческу снова разгромила соперника в Лиге наций
12.10.2024, 23:52 1
Футбол
«Он заставил их замолчать». Довбик попал на обложку римского издания
«Он заставил их замолчать». Довбик попал на обложку римского издания
12.10.2024, 14:26 3
Футбол
Алан СТАББС: «Мудрик выглядел, как игрок мирового уровня. Но это все обман»
Алан СТАББС: «Мудрик выглядел, как игрок мирового уровня. Но это все обман»
12.10.2024, 12:19 7
Футбол
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
12.10.2024, 00:26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем