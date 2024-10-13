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  4. Латвия не сумела одолеть Фареры. Племянник Цыганыка провел на поле всю игру
Лига наций УЕФА. Лига C
Фарерские острова
13.10.2024 21:45 – FT 1 : 1
Латвия
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Лига наций
13 октября 2024, 23:47 | Обновлено 14 октября 2024, 00:03
283
0

Латвия не сумела одолеть Фареры. Племянник Цыганыка провел на поле всю игру

Вечером 13 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций

13 октября 2024, 23:47 | Обновлено 14 октября 2024, 00:03
283
0
Латвия не сумела одолеть Фареры. Племянник Цыганыка провел на поле всю игру
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрейс Цыганикс

Вечером 13 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.

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В Лиге С сборная Латвии на выезде не сумела обыграть команду Фарерских островов (1:1).

Весь матч у гостей провел Андрейс Цыганикс, экс-игрок луганской Зари, племянник журналиста Игоря Цыганыка.

Турнирное положение: Северная Македония (10 очков), Армения (4), Латвия (4), Фарерские острова (3).

Лига наций. 4-й тур, 13 октября

21:45. Фарерские острова – Латвия – 1:1

Голы: Ханус Соренсен, 40 – Дарио Шитс, 69

Турнирные таблицы

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Лига наций сборная Латвии по футболу сборная Фарерских островов по футболу Андрейс Цыганикс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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