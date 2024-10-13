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Лига наций УЕФА. Лига B
Казахстан
13.10.2024 16:00 – FT 0 : 1
Словения
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
13 октября 2024, 20:23 |
391
0

Казахстан – Словения – 0:1. Пушка страшная! Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзр матча 4-го тура Лиги наций 2024/25

13 октября 2024, 20:23 |
391
0
Казахстан – Словения – 0:1. Пушка страшная! Видео гола и обзор матча
Instagram. Ян Млакар

13 октября состоялся матч 4-го тура группы 3 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Казахстана и Словении. Поединок прошел на стадионе Алматы Орталык. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

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Единственный мяч на 55-й минуте забил Ян Млакар. Форвард мощно пробил из-за пределов штрафной площади, поразив ворота соперников.

Лига наций 2024/25. 4-й тур, 13 октября

Группа 3. Дивизион В

Казахстан – Словения – 0:1

Гол: Млакар, 55

Видеообзор матча:

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Млакар (Словения).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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