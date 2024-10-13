Казахстан – Словения – 0:1. Пушка страшная! Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзр матча 4-го тура Лиги наций 2024/25
13 октября состоялся матч 4-го тура группы 3 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Казахстана и Словении. Поединок прошел на стадионе Алматы Орталык. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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Единственный мяч на 55-й минуте забил Ян Млакар. Форвард мощно пробил из-за пределов штрафной площади, поразив ворота соперников.
Лига наций 2024/25. 4-й тур, 13 октября
Группа 3. Дивизион В
Казахстан – Словения – 0:1
Гол: Млакар, 55
Видеообзор матча:
События матча
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