Пушка из-за пределов штрафной. Казахстан снова влетел Словении в Лиге наций
Игра завершилась со счетом 1:0, единственный мяч на 55-й забил Ян Млакар
13 октября состоялся матч 4-го тура группы 3 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Казахстана и Словении.
Поединок прошел на стадионе Алматы Орталык. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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Единственный мяч на 55-й минуте забил Ян Млакар. Форвард мощно пробил из-за пределов штрафной площади, поразив ворота соперников.
Сейчас Словения с 7 очками занимает второе место в квартете. У лидера Норвегии 7 баллов и одна игра в запасе. У Казахстана 4 поединка и 1 пункт в активе, а также 0:8 разница забитых и пропущенных.
Лига наций 2024/25. 4-й тур, 13 октября
Группа 3. Дивизион В
Казахстан – Словения – 0:1
Гол: Млакар, 55
Видеообзор матча:
#KAZSVN | 0:1 | ⏹️ Konec tekme in zmaga v Almatiju!#SrceBije 🇸🇮 #NationsLeague pic.twitter.com/iItpOKCUC7— NZS | FA Slovenia (@nzs_si) October 13, 2024
События матча
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