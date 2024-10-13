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  4. ГАШЕК: Довбик, Мудрик. У Украины и другие качественные игроки, например...
Лига наций
13 октября 2024, 20:02 |
1440
0

ГАШЕК: Довбик, Мудрик. У Украины и другие качественные игроки, например...

14 октября сборная Чехии сыграет против сине-желтых в 4-м туре Лиги наций 2024/25

13 октября 2024, 20:02 |
1440
0
ГАШЕК: Довбик, Мудрик. У Украины и другие качественные игроки, например...
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Гашек

14 октября состоится матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии. Поединок пройдет на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В воскресенье наставник чехов Иван Гашек провел предматчевую пресс-конференцию:

– Вы уже называли имя Довбика, но гол в ворота Грузии забил Мудрик. Как вы думаете, кто более опасен для вас из этих двух игроков?

– Да, мы знаем и Довбика, и Мудрика, знаем их качества, знаем, что они могут показать на поле. Но у сборной Украины есть еще много качественных игроков – например, Шапаренко. Поэтому трудно сказать, кто из них будет наиболее важен на поле. Надо обращать внимание на всех игроков и тех игроков, которые и в Праге показали также неплохой уровень игры, – сказал Гашек.

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Иван Гашек Николай Шапаренко Артем Довбик Михаил Мудрик Лига наций сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Украина - Чехия
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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