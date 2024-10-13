«Победный состав не меняют». Экс-защитник сборной – о матче с чехами

Бывший игрок национальной сборной Украины Ярослав Хома эксклюзивно для Sport.ua поделился своим ожиданиями от поединка четвертого тура Лиги наций по футболу между подопечными Сергея Реброва и чехами, который состоится 14 октября в польском Вроцлаве:

«Украинская сборная лишь с третьей попытки отпраздновала первую викторию в Лиге наций текущего сезона. Конечно, в противостоянии с грузинами главным был результат, и в таких случаях зрелищность отходит на второй план. Тем более, что участникам матча в Познани изрядно препятствовало плохое состояние газона.

Все же, после познанского почина нашим ребятам надо побеждать и завтра во Вроцлаве. Хотя по стилистике игры у грузин и чехов нет ничего общего. Грузины преимущественно действуют от обороны, рассчитывая на острые контрвыпады, а чехи делают ставку на силовой футбол и пытаются навязать сопернику жесткую борьбу на каждом клочке поля. В сентябре те же грузины вырвались из тисков этого прессинга и благодаря индивидуальному мастерству дома сокрушили чехов. Посмотрим, справятся ли завтра украинцы с этим напором.

И хотя времени на восстановление было мало, я не думаю, что в стартовом составе украинцев будут изменения. Сергей Ребров должен помнить: победный состав не меняют, тем более, когда сохранены ворота на «замке». А уже после перерыва, в зависимости от хода событий на поле, можно вносить какие-то коррективы.

Что касается результата, то, на мой взгляд, завтра во Вроцлаве победитель не будет выявлен», – сказал Хома.

Ранее мы сообщали, что появилось видео, как сборная Украины переехала из Познани во Вроцлав.