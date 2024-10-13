Молодежная сборная Украины U-21 переехала из Англии в Сербию и провела тренировку.

11 октября в Борнмуте сине-желтые проиграли матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Англии U-21 (2:1).

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Тарас Михавко открыл счет, но дубль Джеймса Макати в конце игры принес победу Англии U-21.

Турнирное положение в группе: Украина (24 очка), Англия (22), Сербия (13), Люксембург, Северная Ирландия (по 7), Азербайджан (3).

Сине-желтые имеют 8 побед в 9 матчах и досрочно оформили путевку в финальный турнир, как и Англия.

В матчах 15 октября будет определен обладатель первого места в группе: Сербия – Украина. Англия – Азербайджан.

ВИДЕО. Молодежная сборная Украины переехала в Сербию и провела тренировку