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Молодежные турниры
13 октября 2024, 18:59 | Обновлено 13 октября 2024, 19:16
563
0

ВИДЕО. Молодежная сборная Украины переехала в Сербию и провела тренировку

Сине-желтые досрочно оформили путевку в финальный турнир

13 октября 2024, 18:59 | Обновлено 13 октября 2024, 19:16
563
0
ВИДЕО. Молодежная сборная Украины переехала в Сербию и провела тренировку
УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 переехала из Англии в Сербию и провела тренировку.

11 октября в Борнмуте сине-желтые проиграли матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Англии U-21 (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Тарас Михавко открыл счет, но дубль Джеймса Макати в конце игры принес победу Англии U-21.

Турнирное положение в группе: Украина (24 очка), Англия (22), Сербия (13), Люксембург, Северная Ирландия (по 7), Азербайджан (3).

Сине-желтые имеют 8 побед в 9 матчах и досрочно оформили путевку в финальный турнир, как и Англия.

В матчах 15 октября будет определен обладатель первого места в группе: Сербия – Украина. Англия – Азербайджан.

ВИДЕО. Молодежная сборная Украины переехала в Сербию и провела тренировку

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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