Стала известна победительница супертурнира в Ухане

13 октября состоялся финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).

Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7) в трех сетах проиграла 2-й ракетке мира Арине Соболенко за 2 часа и 30 минут.

WTA 1000 Ухань. Хард. Финал

Арина Соболенко [1] – Чжэн Циньвень (Китай) [5] – 6:3, 5:7, 6:3

Это была четвертая встреча соперниц и третья в 2024 году. Соболенко выиграла все очные поединки.

Чжэн не сумела повторить достижение Ли На, которая до сих пор является единственной представительницей Китая с трофеем на уровне WTA 1000.

В полуфинале на кортах Уханя Соболенко одолела Коко Гофф, а Чжэн справилась с Ван Синьюй.