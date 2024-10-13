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WTA
13 октября 2024, 14:55 | Обновлено 13 октября 2024, 15:08
771
2

Стала известна победительница супертурнира в Ухане

Чжэн Циньвень в финале турнира WTA 1000 в Китае не сумела переиграть Арину Соболенко

13 октября 2024, 14:55 | Обновлено 13 октября 2024, 15:08
771
2
Стала известна победительница супертурнира в Ухане
Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября состоялся финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).

Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7) в трех сетах проиграла 2-й ракетке мира Арине Соболенко за 2 часа и 30 минут.

WTA 1000 Ухань. Хард. Финал

Арина Соболенко [1] – Чжэн Циньвень (Китай) [5] – 6:3, 5:7, 6:3

Это была четвертая встреча соперниц и третья в 2024 году. Соболенко выиграла все очные поединки.

Чжэн не сумела повторить достижение Ли На, которая до сих пор является единственной представительницей Китая с трофеем на уровне WTA 1000.

В полуфинале на кортах Уханя Соболенко одолела Коко Гофф, а Чжэн справилась с Ван Синьюй.

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Арина Соболенко Чжэн Циньвень WTA Ухань
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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introvert
Цікаво, на яку телеаудиторію розраховували організатори в Ухані, поставивши жіночий фінал на один час з фіналом Шанхаю? Хіба що на внутрішню (та й то не впевнений, що більшість китайців віддали перевагу "королеві Чжен" перед батлом Сіннера з Джоковичем). Цікаве маркетингове рішення. 
Не буду приховувати, вболівав за китаянку. Хоч і кажуть "вугілля від сажі не біліше", але бульба своєю перемогою на 90% гарантувала собі статус першої ракетки за підсумками сезону, що не комільфо.
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Fdail
Далеко Ціньвен до Лі На. Повезло,що в фіналі олімпіади їй попалась саме ментально нестійка Векіч, а не хтось більш стійкіший. Бо в фіналах китаянка часто чокерить. 46% першої для гри від подачі - це вирок.
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