Стала известна победительница супертурнира в Ухане
Чжэн Циньвень в финале турнира WTA 1000 в Китае не сумела переиграть Арину Соболенко
13 октября состоялся финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).
Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7) в трех сетах проиграла 2-й ракетке мира Арине Соболенко за 2 часа и 30 минут.
WTA 1000 Ухань. Хард. Финал
Арина Соболенко [1] – Чжэн Циньвень (Китай) [5] – 6:3, 5:7, 6:3
Это была четвертая встреча соперниц и третья в 2024 году. Соболенко выиграла все очные поединки.
Чжэн не сумела повторить достижение Ли На, которая до сих пор является единственной представительницей Китая с трофеем на уровне WTA 1000.
В полуфинале на кортах Уханя Соболенко одолела Коко Гофф, а Чжэн справилась с Ван Синьюй.
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