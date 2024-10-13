Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вторая лига. 10-й тур, 13 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Ревера 1908
13.10.2024 12:30 – 32 0 : 0
Реал Фарма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
13 октября 2024, 12:45 | Обновлено 13 октября 2024, 12:46
40
0

Вторая лига. 10-й тур, 13 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 октября видеотрансляции матчей 10-го тура Второй лиги

13 октября 2024, 12:45 | Обновлено 13 октября 2024, 12:46
40
0
Вторая лига. 10-й тур, 13 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Пробой Городенка

13 октября проходят поединки 10-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 10-й тур, 13 октября

  • 12:30. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Реал Фарма Одесса
  • 13:30. Колос-2 Ковалевка – Чайка П. Борщаговка
  • 15:00. Вильхивцы – Пробой Городенка

Турнирные таблицы

12:30. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Реал Фарма Одесса

13:30. Колос-2 Ковалевка – Чайка П. Борщаговка

15:00. Вильхивцы – Пробой Городенка

По теме:
«Провокатор от Бога». Милевский назвал самых сложных соперников в карьере
Металлист – Нива Т, Минай – Агробизнес, Буковина – Подолье. Смотреть онлайн
Вторая лига. Полесье-2 уступило лидерство
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Ревера 1908 Ивано-Франковск Реал Фарма Одесса Колос-2 Ковалевка Чайка Петропавловская Борщаговка Вильхивцы Пробой Городенка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-арбитр ФИФА оценил незасчитанный гол в матче Украина – Грузия
Футбол | 12 октября 2024, 12:48 1
Экс-арбитр ФИФА оценил незасчитанный гол в матче Украина – Грузия
Экс-арбитр ФИФА оценил незасчитанный гол в матче Украина – Грузия

Ступар считает, что арбитр действовал правильно

Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря
Футбол | 13 октября 2024, 11:14 0
Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря
Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря

Из ростера «сине-желтых» выбыл Дмитрий Ризнык

Золотой мяч-2024: сложный выбор между двух очевидностей
Футбол | 13.10.2024, 09:00
Золотой мяч-2024: сложный выбор между двух очевидностей
Золотой мяч-2024: сложный выбор между двух очевидностей
Алан СТАББС: «Мудрик выглядел, как игрок мирового уровня. Но это все обман»
Футбол | 12.10.2024, 12:19
Алан СТАББС: «Мудрик выглядел, как игрок мирового уровня. Но это все обман»
Алан СТАББС: «Мудрик выглядел, как игрок мирового уровня. Но это все обман»
«Он может быть лидером». Маркевич назвал героя матча Украина – Грузия
Футбол | 12.10.2024, 13:08
«Он может быть лидером». Маркевич назвал героя матча Украина – Грузия
«Он может быть лидером». Маркевич назвал героя матча Украина – Грузия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
12.10.2024, 00:26
Футбол
РЕБРОВ: «Во втором тайме с грузинами покричали немного друг на друга»
РЕБРОВ: «Во втором тайме с грузинами покричали немного друг на друга»
12.10.2024, 00:55 7
Футбол
Таблицы Евро-2025 U-21. Кто вместе с Украиной вышел в финальный раунд?
Таблицы Евро-2025 U-21. Кто вместе с Украиной вышел в финальный раунд?
12.10.2024, 09:15 2
Футбол
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду купила новый дом
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду купила новый дом
11.10.2024, 17:44 4
Футбол
ФОТО. Матч сборной Украины в Лиге наций против Грузии был прерван
ФОТО. Матч сборной Украины в Лиге наций против Грузии был прерван
11.10.2024, 22:19
Футбол
ФОТО. Треш дня. Аль-Шейх пригласил на большой вечер бокса террориста из рф
ФОТО. Треш дня. Аль-Шейх пригласил на большой вечер бокса террориста из рф
12.10.2024, 19:28 10
Бокс
ВИДЕО. Хавбек сборной опозорился на вопросе о независимости Украины
ВИДЕО. Хавбек сборной опозорился на вопросе о независимости Украины
11.10.2024, 12:51 19
Футбол
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
11.10.2024, 11:25 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем