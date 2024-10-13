13.10.2024 12:30 – 32’ 0 : 0
Украина. Вторая лига13 октября 2024, 12:45 | Обновлено 13 октября 2024, 12:46
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Вторая лига. 10-й тур, 13 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 октября видеотрансляции матчей 10-го тура Второй лиги
13 октября 2024, 12:45 | Обновлено 13 октября 2024, 12:46
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13 октября проходят поединки 10-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 10-й тур, 13 октября
- 12:30. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Реал Фарма Одесса
- 13:30. Колос-2 Ковалевка – Чайка П. Борщаговка
- 15:00. Вильхивцы – Пробой Городенка
Турнирные таблицы
12:30. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Реал Фарма Одесса
13:30. Колос-2 Ковалевка – Чайка П. Борщаговка
15:00. Вильхивцы – Пробой Городенка
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