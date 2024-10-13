Троевластие. Дубль Оринчака вывел Пробой в число лидеров Второй лиги
13 октября состоялись поединки 10-го тура Второй лиги
13 октября состоялись поединки 10-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
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Пробой из Городенки выиграл в гостях у клуба Вильхивцы (2:1). Дубль для победителей оформил Богдан Оринчак.
На вершине первой группы Второй лиги установилось троевластие: Рух-2, Пробой и Куликов-Белка набрали по 20 очков после 10 матчей.
Вторая лига. 10-й тур, 13 октября
12:30. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Реал Фарма Одесса – 1:1
Голы: Шостак, 45+1 – Меленчук, 67
13:30. Колос-2 Ковалевка – Чайка П. Борщаговка – 1:1
Голы: Рублев, 10 – Савчук, 68
15:00. Вильхивцы – Пробой Городенка – 1:2
Голы: Базаров, 2 – Оринчак, 45+1, 61
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