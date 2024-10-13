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Вторая лига
Ревера 1908
13.10.2024 12:30 – FT 1 : 1
Реал Фарма
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Украина. Вторая лига
13 октября 2024, 22:59 | Обновлено 13 октября 2024, 23:19
83
0

Троевластие. Дубль Оринчака вывел Пробой в число лидеров Второй лиги

13 октября состоялись поединки 10-го тура Второй лиги

13 октября 2024, 22:59 | Обновлено 13 октября 2024, 23:19
83
0
Троевластие. Дубль Оринчака вывел Пробой в число лидеров Второй лиги
ФК Пробой

13 октября состоялись поединки 10-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Пробой из Городенки выиграл в гостях у клуба Вильхивцы (2:1). Дубль для победителей оформил Богдан Оринчак.

На вершине первой группы Второй лиги установилось троевластие: Рух-2, Пробой и Куликов-Белка набрали по 20 очков после 10 матчей.

Вторая лига. 10-й тур, 13 октября

12:30. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Реал Фарма Одесса – 1:1

Голы: Шостак, 45+1 – Меленчук, 67

13:30. Колос-2 Ковалевка – Чайка П. Борщаговка – 1:1

Голы: Рублев, 10 – Савчук, 68

15:00. Вильхивцы – Пробой Городенка – 1:2

Голы: Базаров, 2 – Оринчак, 45+1, 61

Турнирные таблицы

Послематчевые комментарии

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Меленчук (Реал Фарма).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Шостак (Ревера 1908).
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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Реал Фарма Одесса Чайка Петропавловская Борщаговка Пробой Городенка Вильхивцы Ревера 1908 Ивано-Франковск Колос-2 Ковалевка Богдан Оринчак
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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