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Лига наций
13 октября 2024, 12:03 | Обновлено 13 октября 2024, 12:06
822
1

«Ужасный газон помог украинцам». Экс-тренер сборных – о игре с грузинами

По мнению Цыткина, лучшим игроком матча с грузинами был Мудрик

13 октября 2024, 12:03 | Обновлено 13 октября 2024, 12:06
822
1
«Ужасный газон помог украинцам». Экс-тренер сборных – о игре с грузинами
УАФ. Михаил Мудрик

Известный в прошлом вратарь Владимир Цыткин, который затем тренировал сборные Украины всех возрастов, эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло подопечным Сергея Реброва в Польше победить грузин (1:0) в 3-м туре Лиги наций:

«Этот поединок был не разряда зрелищных. Это можно объяснить тем, что для соперников результат имел большое значение: грузины замахнулись на повышение в классе, а для наших после двух поражений подряд на старте очки были нужны, чтобы хотя бы сохранить «прописку» в Лиге В. Бремя ответственности давило на соперников, которые не действовали с открытым забралом.

Я всегда считал придерживался точки зрения, что незаменимых футболистов не бывает. Правильные решения тренерского штаба и качественное выполнение установки игроками, нивелирует отсутствие лидеров, которые выбыли по разным причинам. Считаю, что в Познани все из наших старались внести свой вклад в победный итог. Лучше всего это удалось «англичанину» Мудрику, который воспользовался ошибкой вратаря гостей Мамардашвили. Кипер такого уровня не имел права пропускать такой мяч. Сумел же он во втором тайме отразить зоначно более сложный удар того же Мудрика в дальний угол.

Материализовав свое преимущество в гол в конце первого тайма, украинцы сбросили обороты и стали действовать по счету. Подспорьем нашим стало ужасное состояние газона познанского стадиона, препятствовавшее техничным грузинам демонстрировать свое умение с мячом.

Преимущество украинцев чувствовалось в командной игре, все отрабатывали на совесть. Конечно, хотелось бы большего от Артема Довбыка, но в сборной у него продолжается голевая засуха. Не может не беспокоить и то, что другие нападающие украинской сборной также результативностью не радуют. Как же тогда набирать очки? А уже вскоре у нас очередной финал - поединок во Вроцлаве с чехами. Чтобы двигаться дальше украинцам надо обязательно брать реванш за поражение в первом круге в Праге», – рассказал Цыткин.

Напомним, матч Украина – Чехия 14 октября будет судить испанская бригада арбитров во главе с Гульермо Куадрой.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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MIRRA
Ага, горді горці звикли грати лише на топових полях...
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