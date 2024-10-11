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Лига наций
11 октября 2024, 14:15 | Обновлено 11 октября 2024, 14:51
88
0

Матч Украина - Чехия рассудит Гильермо Куадра из Испании

Этот арбитр уже работал на матчах сборной Украины

11 октября 2024, 14:15 | Обновлено 11 октября 2024, 14:51
88
0
Матч Украина - Чехия рассудит Гильермо Куадра из Испании
UEFA. Гільермо Куадра

40-летний испанский арбитр Гильермо Куадра будет обслуживать матч Лиги наций между сборными Украины и Чехии. Команды сойдутся 14 октября во Вроцлаве на «Тарчинский Арена» в 21:45 по киевскому времени.

Помогать ему на линиях будут Гуадалупе Аюсо и Иньиго Прието. Четвертым арбитром будет Мигель Ариас.

Гильермо Куадра уже принимал участие в матчах сборной Украины. Он был четвертым арбитром в матче Украина - Италия в рамках квалификации к Евро 2024. На последних минутах матча главный арбитр Хесус Хиль Мансано не увидел нарушения правил на Михаиле Мудрике в штрафной площадке итальянцев.

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Лига наций судьи (арбитры) судейские назначения Украина - Чехия сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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