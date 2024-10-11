Матч Украина - Чехия рассудит Гильермо Куадра из Испании

40-летний испанский арбитр Гильермо Куадра будет обслуживать матч Лиги наций между сборными Украины и Чехии. Команды сойдутся 14 октября во Вроцлаве на «Тарчинский Арена» в 21:45 по киевскому времени.

Помогать ему на линиях будут Гуадалупе Аюсо и Иньиго Прието. Четвертым арбитром будет Мигель Ариас.

Гильермо Куадра уже принимал участие в матчах сборной Украины. Он был четвертым арбитром в матче Украина - Италия в рамках квалификации к Евро 2024. На последних минутах матча главный арбитр Хесус Хиль Мансано не увидел нарушения правил на Михаиле Мудрике в штрафной площадке итальянцев.