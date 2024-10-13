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Лига наций
13 октября 2024, 11:27 | Обновлено 13 октября 2024, 11:40
1376
1

«Хватит ли Калюжному сил?» Первый капитан сборной – об игре сине-желтых

Юрий Шелепницкий уверен, что на матч с Чехией в составе украинцев будут изменения

13 октября 2024, 11:27 | Обновлено 13 октября 2024, 11:40
1376
1
«Хватит ли Калюжному сил?» Первый капитан сборной – об игре сине-желтых
Getty Images/Global Images Ukraine

Первый капитан сборной независимой Украины Юрий Шелепницкий эксклюзивно для Sport.ua рассказал, будет ли ротация в составе украинской сборной в поединке четвертого тура Лиги наций по футболу – с чехами, который состоится во Вроцлаве 14 октября:

«Матч с грузинами проходил на вязком поле стадиона в Познани и требовал немалых физических затрат. Тем более, что во втором тайме украинцы больше отбивались и ушло много сил для сохранения победного счета. А именно такой была главная задача: взять три очка. А в таких случаях зрелищность часто отступает на второй план.

Следующий поединок – с чехами – также будет финальным, потому что турнирное положение снова заставляет украинцев играть на победу. Поскольку времени на восстановление было мало, то, убежден, без ротации не обойдется: нужны свежие силы. Думаю, что речь идет о 2-3 позиции в нашей сборной. На мой взгляд, возможны изменения в центре обороны, в опорной зоне и правом фланге полузащиты.

Согласен, Иван Калюжный, как для дебютанта, удачно действовал с грузинами, но хватит ли у него сил на высоком уровне сыграть через два дня с физически крепкими чехами? Трудно сказать, поэтому возможно появление в опорной зоне ветерана Тараса Степаненко, который не скрывает желания помочь главной команде страны. Хотя, конечно, последнее слово будет за рулевым Сергеем Ребровым», – заявил Шелепницкий.

Сейчас национальная сборная Украины замыкает турнирную таблицу в своей группе, набрав три очка из девяти возможных.

Ранее известный специалист Вячеслав Грозный поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура Лиги наций Украина – Чехия.

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сборная Украины по футболу Украина - Чехия Лига наций сборная Чехии по футболу Юрий Шелепницкий инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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C.Пеклов
Так ротація необхідна.Я б в основу поставив би Степаненко,Буяльського,Ваната,Тимчика,Св
атка  та замість Гуцуляка ,Назаренко...
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