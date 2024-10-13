«Хватит ли Калюжному сил?» Первый капитан сборной – об игре сине-желтых

Первый капитан сборной независимой Украины Юрий Шелепницкий эксклюзивно для Sport.ua рассказал, будет ли ротация в составе украинской сборной в поединке четвертого тура Лиги наций по футболу – с чехами, который состоится во Вроцлаве 14 октября:

«Матч с грузинами проходил на вязком поле стадиона в Познани и требовал немалых физических затрат. Тем более, что во втором тайме украинцы больше отбивались и ушло много сил для сохранения победного счета. А именно такой была главная задача: взять три очка. А в таких случаях зрелищность часто отступает на второй план.

Следующий поединок – с чехами – также будет финальным, потому что турнирное положение снова заставляет украинцев играть на победу. Поскольку времени на восстановление было мало, то, убежден, без ротации не обойдется: нужны свежие силы. Думаю, что речь идет о 2-3 позиции в нашей сборной. На мой взгляд, возможны изменения в центре обороны, в опорной зоне и правом фланге полузащиты.

Согласен, Иван Калюжный, как для дебютанта, удачно действовал с грузинами, но хватит ли у него сил на высоком уровне сыграть через два дня с физически крепкими чехами? Трудно сказать, поэтому возможно появление в опорной зоне ветерана Тараса Степаненко, который не скрывает желания помочь главной команде страны. Хотя, конечно, последнее слово будет за рулевым Сергеем Ребровым», – заявил Шелепницкий.

Сейчас национальная сборная Украины замыкает турнирную таблицу в своей группе, набрав три очка из девяти возможных.

Ранее известный специалист Вячеслав Грозный поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура Лиги наций Украина – Чехия.