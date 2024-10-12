Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вячеслав Грозный: «Сборная Украины умеет разрушать игру соперника»
Лига наций
12 октября 2024, 22:25 |
460
0

Вячеслав Грозный: «Сборная Украины умеет разрушать игру соперника»

Эксперт назвал козыри команды Сергея Реброва

12 октября 2024, 22:25 |
460
0
Вячеслав Грозный: «Сборная Украины умеет разрушать игру соперника»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный специалист Вячеслав Грозный поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура Лиги наций Украина – Чехия.

«Мы умеем разрушать игру соперника, не давать им использовать козыри. Нужно понимать, что сборная Чехии очень опасна на стандартах. У них большая группа высоких игроков, которые могут выжимать максимум из стандартов. Поэтому, наверное, мы снова увидим Таловерова в стартовом составе. И Довбик будет в стартовом составе, потому что и он прекрасно играет головой».

«Красивой игры не будет. Если есть возможность выиграть группу, то почему этим не воспользоваться? У сборной Чехии большие разрывы между линиями, они не успевают перестраиваться. Пусть они не обижаются, а мы лучше перестраиваемся, лучше работаем без мяча, лучше работаем с мячом. Поэтому я реально вижу возможность нам иметь шесть очков после матча с Чехией», – сказал Грозный.

Матч Украина – Чехия состоится в понедельник, 14 октября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
ВИДЕО. После матча между Украиной и Грузией произошла драка болельщиков
Имад АШУР: «Просто так такие вещи не могут случаться»
Оценены шансы Украины на 1 место в группе Лиги наций после игры с Грузией
Вячеслав Грозный Лига наций сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Украина - Чехия
Павло Павленко Источник: Футбол 24
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Бывшая жена звезды футбола снялась для Playboy
Футбол | 12 октября 2024, 21:04 0
ФОТО. Бывшая жена звезды футбола снялась для Playboy
ФОТО. Бывшая жена звезды футбола снялась для Playboy

Кэти Хуммельс шокировала всех своей смелостью и открылась по-новому

Обладатель Золотого мяча расхвалил игру дебютанта сборной Украины с Грузией
Футбол | 12 октября 2024, 20:43 26
Обладатель Золотого мяча расхвалил игру дебютанта сборной Украины с Грузией
Обладатель Золотого мяча расхвалил игру дебютанта сборной Украины с Грузией

Игорь Беланов высказался об Иване Калюжном

Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию
Футбол | 11.10.2024, 23:48
Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию
Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию
Экс-арбитр ФИФА оценил незасчитанный гол в матче Украина – Грузия
Футбол | 12.10.2024, 12:48
Экс-арбитр ФИФА оценил незасчитанный гол в матче Украина – Грузия
Экс-арбитр ФИФА оценил незасчитанный гол в матче Украина – Грузия
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
Футбол | 12.10.2024, 00:26
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблицы Евро-2025 U-21. Кто вместе с Украиной вышел в финальный раунд?
Таблицы Евро-2025 U-21. Кто вместе с Украиной вышел в финальный раунд?
12.10.2024, 09:15 2
Футбол
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду купила новый дом
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду купила новый дом
11.10.2024, 17:44 3
Футбол
«Он от меня не убежит, но сначала...» Чжан Чжилей бросил вызов Усику
«Он от меня не убежит, но сначала...» Чжан Чжилей бросил вызов Усику
11.10.2024, 07:55 1
Бокс
Эксперт-нейрохирург прокомментировал первое появление Шумахера на публике
Эксперт-нейрохирург прокомментировал первое появление Шумахера на публике
10.10.2024, 19:00
Авто/мото
ФОТО. Матч сборной Украины в Лиге наций против Грузии был прерван
ФОТО. Матч сборной Украины в Лиге наций против Грузии был прерван
11.10.2024, 22:19
Футбол
Турнирные таблицы Лиги наций. Кто лидирует после матчей 3-го тура?
Турнирные таблицы Лиги наций. Кто лидирует после матчей 3-го тура?
11.10.2024, 06:23
Футбол
«Это не футбол». Мамардашвили рассказал, что помешало отбить удар Мудрика
«Это не футбол». Мамардашвили рассказал, что помешало отбить удар Мудрика
12.10.2024, 09:45 13
Футбол
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
11.10.2024, 11:25 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем