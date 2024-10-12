Вячеслав Грозный: «Сборная Украины умеет разрушать игру соперника»

Известный специалист Вячеслав Грозный поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура Лиги наций Украина – Чехия.

«Мы умеем разрушать игру соперника, не давать им использовать козыри. Нужно понимать, что сборная Чехии очень опасна на стандартах. У них большая группа высоких игроков, которые могут выжимать максимум из стандартов. Поэтому, наверное, мы снова увидим Таловерова в стартовом составе. И Довбик будет в стартовом составе, потому что и он прекрасно играет головой».

«Красивой игры не будет. Если есть возможность выиграть группу, то почему этим не воспользоваться? У сборной Чехии большие разрывы между линиями, они не успевают перестраиваться. Пусть они не обижаются, а мы лучше перестраиваемся, лучше работаем без мяча, лучше работаем с мячом. Поэтому я реально вижу возможность нам иметь шесть очков после матча с Чехией», – сказал Грозный.

Матч Украина – Чехия состоится в понедельник, 14 октября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.