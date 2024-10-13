Экс-игрок сборной назвал положительное качество Украины по матчу с Грузией

Бывший защитник сборной Украины Александр Кучер дал оценку победе национальной команды над сборной Грузии (1:0) в поединке 3-го тура Лиги наций.

– Команда Реброва снова начинает добывать результат, когда уже некуда отступать. Почему сборная теряется в более благоприятных условиях?

– Возможно, психологический аспект играет роль. Старт в Лиге наций для нас получился продолжением «синдрома Румынии». Где-то команда, возможно, неответственно подошла к игре с Албанией (1:2), не удалось потом реабилитироваться в игре с Чехией (2:3). Заметно было, что на эту игру футболисты сборной вышли очень заряженными, похоже, это и сыграло свою роль.

Вся команда старалась атаковать, и так же вся команда не чуралась играть на отбор - это положительная черта. Игроки начали играть не каждый сам за себя, а друг за друга. В матче с Грузией мы увидели настоящую команду, которая стремится побеждать, несмотря на тяжелую кадровую ситуацию, – рассказал Кучер.

Ранее Александр Кучер выбрал MVP игры с Грузией.