Экс-игрок сборной назвал положительное качество Украины по матчу с Грузией
Александр Кучер – о первой победе подопечных Сергея Реброва в Лиге наций
Бывший защитник сборной Украины Александр Кучер дал оценку победе национальной команды над сборной Грузии (1:0) в поединке 3-го тура Лиги наций.
– Команда Реброва снова начинает добывать результат, когда уже некуда отступать. Почему сборная теряется в более благоприятных условиях?
– Возможно, психологический аспект играет роль. Старт в Лиге наций для нас получился продолжением «синдрома Румынии». Где-то команда, возможно, неответственно подошла к игре с Албанией (1:2), не удалось потом реабилитироваться в игре с Чехией (2:3). Заметно было, что на эту игру футболисты сборной вышли очень заряженными, похоже, это и сыграло свою роль.
Вся команда старалась атаковать, и так же вся команда не чуралась играть на отбор - это положительная черта. Игроки начали играть не каждый сам за себя, а друг за друга. В матче с Грузией мы увидели настоящую команду, которая стремится побеждать, несмотря на тяжелую кадровую ситуацию, – рассказал Кучер.
Ранее Александр Кучер выбрал MVP игры с Грузией.
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