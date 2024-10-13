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Лига наций
13 октября 2024, 09:05 |
437
0

Экс-игрок сборной назвал положительное качество Украины по матчу с Грузией

Александр Кучер – о первой победе подопечных Сергея Реброва в Лиге наций

13 октября 2024, 09:05 |
437
0
Экс-игрок сборной назвал положительное качество Украины по матчу с Грузией
УАФ

Бывший защитник сборной Украины Александр Кучер дал оценку победе национальной команды над сборной Грузии (1:0) в поединке 3-го тура Лиги наций.

– Команда Реброва снова начинает добывать результат, когда уже некуда отступать. Почему сборная теряется в более благоприятных условиях?

– Возможно, психологический аспект играет роль. Старт в Лиге наций для нас получился продолжением «синдрома Румынии». Где-то команда, возможно, неответственно подошла к игре с Албанией (1:2), не удалось потом реабилитироваться в игре с Чехией (2:3). Заметно было, что на эту игру футболисты сборной вышли очень заряженными, похоже, это и сыграло свою роль.

Вся команда старалась атаковать, и так же вся команда не чуралась играть на отбор - это положительная черта. Игроки начали играть не каждый сам за себя, а друг за друга. В матче с Грузией мы увидели настоящую команду, которая стремится побеждать, несмотря на тяжелую кадровую ситуацию, – рассказал Кучер.

Ранее Александр Кучер выбрал MVP игры с Грузией.

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Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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