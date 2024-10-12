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Лига наций
12 октября 2024, 11:51 | Обновлено 12 октября 2024, 11:52
1227
3

«Давно такого не видел». Эксперт выбрал MVP игры против Грузии

Александр Кучер похвалил Михаила Мудрика

12 октября 2024, 11:51 | Обновлено 12 октября 2024, 11:52
1227
3
«Давно такого не видел». Эксперт выбрал MVP игры против Грузии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший защитник сборной Украины Александр Кучер оценил игру вингера «сине-желтых» Михаила Мудрика в матче 3-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций против национальной команды Грузии (1:0):

«Звание «Лев матча» вполне оправдано. Я был приятно удивлен игрой Мудрика. Михаил начал играть именно на команду, я давно не видел, чтобы он так упорно действовал в отборе, бился за мяч. Это одна из лучших игр Мудрика за последнее время в плане командной работы».

В итоге игру Михаила, который забил победный гол, Кучер оценил в 8 баллов из 10 возможных.

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сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Украина - Грузия Александр Кучер Михаил Мудрик
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Комментарии 3
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Saar
Навіть це бревно, раз в рік стріляє. А як же інше - Судаков!???
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Pavel_i_CO
В 2024-му році Мурзік відстрілявся)
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