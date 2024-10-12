«Давно такого не видел». Эксперт выбрал MVP игры против Грузии

Бывший защитник сборной Украины Александр Кучер оценил игру вингера «сине-желтых» Михаила Мудрика в матче 3-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций против национальной команды Грузии (1:0):

«Звание «Лев матча» вполне оправдано. Я был приятно удивлен игрой Мудрика. Михаил начал играть именно на команду, я давно не видел, чтобы он так упорно действовал в отборе, бился за мяч. Это одна из лучших игр Мудрика за последнее время в плане командной работы».

В итоге игру Михаила, который забил победный гол, Кучер оценил в 8 баллов из 10 возможных.