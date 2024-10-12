Первая победа в Лиге наций есть, но далекоидущие выводы делать не стоит

Все, что нужно было сказать главному тренеру сборной Украины Сергею Реброву, болельщики «сине-желтых» сказали после первых двух матчей Лиги наций – против сборных Албании и Чехии. А еще раньше – после ЧЕ-2024. Так что как бы ни сыграла сборная Украины в игре против сборной Грузии, чего-то нового Ребров о себе и своей команде вряд ли бы услышал.

С другой стороны, после стартового провала сборной Украины и ее тренерского штаба в дебютных турах ЛН (а еще раньше – на Евро-2024) наставник не ушел в отставку. Более того, его целиком и полностью поддержал исполком УАФ и лично глава ассоциации Андрей Шевченко.

Устами Андрея Николаевича и Сергея Станиславовича было молвлено, что, дескать, матчи Лиги наций – такой себе полуофициальный турнир, а главным мерилом работы наставника главной команды страны будет отборочный турнир на чемпионат мира-2026.

На этом практически все. Ставки сделаны, ставок больше нет. Вряд ли теперь наши болельщики (я сюда причисляю и журналистов, и специалистов) изменят свое отношение к Сергею Реброву. Отношения эти не доверительные, назовем их мягко так.

Вряд ли изменит свое отношение к главному тренеру сборной и УАФ. Если рука руку моет, то иначе быть и не может.

Поэтому как бы ни играла дальше сборная Украины по турнирной сетке Лиги наций, какой бы результат не добывали подопечные Сергея Станиславовича, уже вряд ли будет та острота ощущений, что была раньше.

Раньше – это на Евро-2024 и в двух стартовых поединках ЛН. Теперь будет просто констатация. И ожидание. Ожидание того, что из всего этого получится.

Что же касается конкретного поединка, то наши ожидания изначально были невысокими. Прежде всего – из-за шального травмопада, который неожиданно обрушился на нашу сборную. Я даже мельком посочувствовал Реброву в этой весьма непростой ситуации, сложившейся накануне игры с Сакартвело.

Но, в то же время, в глубине души я понимал, хотя и не озвучил этого перед матчем, что подобные проблемы вряд ли настигают команды, у которых все хорошо в ментальном плане, у которых комфортно в раздевалке.

Считайте это метафизикой или предубеждением, но я действительно полагаю, что подобное случилось не просто так. Возможно, этот травмопад должен был случиться. Должен был случиться для того, чтобы Ребров наконец-то понял, что он всего лишь главный тренер, а не просто главный.

И да, этот травмопад также давал возможность проявить себя на поле тем, кто редко играет в основе сборной. А может и тем, кто там вообще не играет.

Как бы то ни было, но отсутствие практически целой команды действительно позволило проверить в «бою» ближайший резерв, если так можно выразиться.

УАФ

И ближайший резерв не подкачал. Опять-таки, если так можно выразиться.

Калюжный и компания достаточно неожиданно одержали победу над лидером нашей группы. После двух поражений подряд любой иной итог, окромя неудачи, будет за счастье.

Однако, если говорить сугубо об игре нашей команды, то чего-то нового с точки зрения тактики тренерским штабом Сергея Реброва не было предложено. Возможно, этого «чего-то нового» и не нужно было ждать. Но лично я почему-то ждал.

По сути, сборная Украины в игре против команды Саньоля была той же командой, что и в предыдущих матчах ЛН. Игроки только были иные. И, вполне возможно, что если бы Грузия сыграла в более закрытый футбол, а не «и нашим, и вашим», не было бы у нас этих трех очков.

Но грузины сыграли так, как посчитали нужным.

И наши сыграли так, как смогли. И вот здесь уже есть отличительная черта, если сравнивать с поединками против Албании и Чехии. В этот раз у меня не повернется язык упрекать сборную Украины в нежелании. В нежелании играть, биться, и даже бегать.

Да, порой беготня была сумбурной, суматошной, незамысловатой. Порой мы проваливались и в центре защиты, и в средней линии. Да, о качестве игры главной команды страны сейчас говорить не приходится. Однако футболисты главной команды страны наконец-то продемонстрировали, что им не пофиг.

Я не питаю иллюзий относительно дальнейших перспектив нашей команды в данном турнире. Практически все было предрешено после двух стартовых неудач.

Не питаю я иллюзий и относительно дальнейших перспектив Сергея Реброва во главе национальной сборной Украины, хотя в этой связи я не против ошибиться.

Но больше всего я не хочу ошибаться в наших футболистах. Я и дальше хочу видеть в их глазах если и не огонь, то хотя бы огонек. И если они не будут уступать сопернику в боевитости, в настрое, в характере, все остальное можно простить.

Но вот если такого набора не будет, простить не получится.