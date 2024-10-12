Лига наций12 октября 2024, 21:12 | Обновлено 12 октября 2024, 21:37
264
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Впервые за год. Сборная Болгарии не смогла обыграть Люксембург в Лиге наций
Команды расписали мировую
12 октября 2024, 21:12 | Обновлено 12 октября 2024, 21:37
264
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12 октября в матче третьего тура Лиги наций сборная Болгарии на своем поле принимала команду Люксембурга. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
Отметим, что сборная Люксембурга впервые не проиграла в официальном матче с 19 ноября 2023 года. Тогда команда обыграла Лихтенштейн – 1:0.
Положение в группе С3: Болгария (5 очков), Беларусь (4), Северная Ирландия (3), Люксембург (1).
Лига наций. 3-й тур, 12 октября
- Лига С. Группа 3
19:00. Болгария – Люксембург – 0:0
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