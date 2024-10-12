Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Впервые за год. Сборная Болгарии не смогла обыграть Люксембург в Лиге наций
Лига наций
12 октября 2024, 21:12 | Обновлено 12 октября 2024, 21:37
264
0

Впервые за год. Сборная Болгарии не смогла обыграть Люксембург в Лиге наций

Команды расписали мировую

12 октября 2024, 21:12 | Обновлено 12 октября 2024, 21:37
264
0
Впервые за год. Сборная Болгарии не смогла обыграть Люксембург в Лиге наций
Facebook

12 октября в матче третьего тура Лиги наций сборная Болгарии на своем поле принимала команду Люксембурга. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Отметим, что сборная Люксембурга впервые не проиграла в официальном матче с 19 ноября 2023 года. Тогда команда обыграла Лихтенштейн – 1:0.

Положение в группе С3: Болгария (5 очков), Беларусь (4), Северная Ирландия (3), Люксембург (1).

Лига наций. 3-й тур, 12 октября

  • Лига С. Группа 3

19:00. Болгария – Люксембург – 0:0

По теме:
МУДРИК: «Перед Грузией было много критики, мол, можем не выходить играть»
Хорватия вырвала волевую победу в матче с Шотландией в Лиге наций
Обладатель Золотого мяча расхвалил игру дебютанта сборной Украины с Грузией
сборная Болгарии по футболу Лига наций сборная Люксембурга по футболу
Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это не футбол». Мамардашвили рассказал, что помешало отбить удар Мудрика
Футбол | 12 октября 2024, 09:45 12
«Это не футбол». Мамардашвили рассказал, что помешало отбить удар Мудрика
«Это не футбол». Мамардашвили рассказал, что помешало отбить удар Мудрика

Вратарь сборной Грузии прокомментировал поражение от Украины

ФОТО. Отца звездного футболиста засудили за жестокое обращение с детьми
Футбол | 12 октября 2024, 20:36 0
ФОТО. Отца звездного футболиста засудили за жестокое обращение с детьми
ФОТО. Отца звездного футболиста засудили за жестокое обращение с детьми

Отец форварда Тоттенхэма Сон Хын Мина услышал свой приговор в скандальном деле

У Челси были предложения по Мудрику из топ-лиг. Синие знают, что делать
Футбол | 12.10.2024, 20:24
У Челси были предложения по Мудрику из топ-лиг. Синие знают, что делать
У Челси были предложения по Мудрику из топ-лиг. Синие знают, что делать
«Сказал, что он проиграет». Ли – о разговоре с Фьюри во время боя с Усиком
Бокс | 12.10.2024, 08:52
«Сказал, что он проиграет». Ли – о разговоре с Фьюри во время боя с Усиком
«Сказал, что он проиграет». Ли – о разговоре с Фьюри во время боя с Усиком
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
Футбол | 12.10.2024, 00:26
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
11.10.2024, 11:25 12
Футбол
Экс-арбитр ФИФА оценил незасчитанный гол в матче Украина – Грузия
Экс-арбитр ФИФА оценил незасчитанный гол в матче Украина – Грузия
12.10.2024, 12:48
Футбол
Мы снова едем на Евро. Что нужно знать об успехе молодежной сборной Украины
Мы снова едем на Евро. Что нужно знать об успехе молодежной сборной Украины
11.10.2024, 12:20 13
Футбол
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду купила новый дом
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду купила новый дом
11.10.2024, 17:44 3
Футбол
«Никогда не видел его таким». Фроч изменил прогноз на 2-й бой Усик – Фьюри
«Никогда не видел его таким». Фроч изменил прогноз на 2-й бой Усик – Фьюри
12.10.2024, 07:47
Бокс
Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию
Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию
11.10.2024, 23:48 159
Футбол
Эксперт-нейрохирург прокомментировал первое появление Шумахера на публике
Эксперт-нейрохирург прокомментировал первое появление Шумахера на публике
10.10.2024, 19:00
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем