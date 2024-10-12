Впервые за год. Сборная Болгарии не смогла обыграть Люксембург в Лиге наций

12 октября в матче третьего тура Лиги наций сборная Болгарии на своем поле принимала команду Люксембурга. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Отметим, что сборная Люксембурга впервые не проиграла в официальном матче с 19 ноября 2023 года. Тогда команда обыграла Лихтенштейн – 1:0.

Положение в группе С3: Болгария (5 очков), Беларусь (4), Северная Ирландия (3), Люксембург (1).

Лига наций. 3-й тур, 12 октября

Лига С. Группа 3

19:00. Болгария – Люксембург – 0:0