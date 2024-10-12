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  4. ЛЕВЧЕНКО: «Во втором тайме было ощущение, что грузины могут дожать»
Лига наций
12 октября 2024, 20:34 |
669
0

ЛЕВЧЕНКО: «Во втором тайме было ощущение, что грузины могут дожать»

Украинская команда победила со счетом 1:0

12 октября 2024, 20:34 |
669
0
ЛЕВЧЕНКО: «Во втором тайме было ощущение, что грузины могут дожать»
УАФ

11 октября сборная Украины по футболу провела матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды стала сборная Грузии.

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Матч с Грузией Украина провела в Познани на «Стадионе Познань». Украинцы выиграли со счетом 1:0!

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался об этом поединке.

«У грузин тоже было несколько моментов. Откровенно говоря, во втором тайме было ощущение, что грузины могут дожать.

Если посмотреть объективно, то кажется, что у нас было больше моментов в начале, но во втором тайме – наоборот. Не буду говорить, что не наиграли на победу – просто это не победа в одни ворота. Было несколько эпизодов, где могли пропустить.

Если переходить к положительным моментам, то сложилось ощущение, что в команде появился баланс, больше агрессии – что очень важно для этой сборной. И Мудрик, и Калюжный грамотно сыграли. Есть уже какая-то вера в то, что все неудачные предыдущие матчи останутся позади. Все ребята понимают, что надо работать на все 100%. И только потом мы сможем спокойно играть в футбол.

Эта игра показала, что когда, например, Мудрик отрабатывает вперед-назад – это приятно. Видишь, что не только ребята в центре поля отрабатывают, а вся команда», – отметил Левченко.

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Евгений Левченко сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Иван Калюжный Украина - Грузия
Дмитро Олійник Источник: Трибуна
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