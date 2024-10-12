Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал отреагировал на поход Мбаппе в ночной клуб
Испания
12 октября 2024, 20:26 | Обновлено 12 октября 2024, 21:21
1641
0

Реал отреагировал на поход Мбаппе в ночной клуб

Звездный форвард не поехал в сборную Франции из-за проблем со здоровьем

12 октября 2024, 20:26 | Обновлено 12 октября 2024, 21:21
1641
0
Реал отреагировал на поход Мбаппе в ночной клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе был замечен в шведском ночном клубе во время матча сборной Франции против Израиля в лиге наций.

Форвард не приехал в расположение сборной Франции из-за проблем со здоровьем. Главный тренер французов Дидье Дешам решил дать отдых своему игроку.

Несколько дней назад шведские СМИ застали Мбаппе в одном из ночных клубов Стокгольма. Французским журналистам и болельщикам выходка игрока не понравилась. Теперь стала известна реакция «Реала».

«Поездка Килиана Мбаппе в Швецию во время международного перерыва была одобрена мадридским «Реалом». Никаких проблем нет», – написал журналист Санти Ауна.

«Реал» проведет ближайший матч 19 октября. В матче Ла Лиги мадридская команда сыграет на выезде с «Сельтой».

По теме:
МУДРИК: «Перед Грузией было много критики, мол, можем не выходить играть»
А как же сборная Франции? СМИ назвали главную цель Мбаппе на 2025 год
Впервые за год. Сборная Болгарии не смогла обыграть Люксембург в Лиге наций
Килиан Мбаппе Реал Мадрид сборная Франции по футболу Лига наций Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Павло Павленко
Павло Павленко Источник
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблицы Евро-2025 U-21. Кто вместе с Украиной вышел в финальный раунд?
Футбол | 12 октября 2024, 09:15 2
Таблицы Евро-2025 U-21. Кто вместе с Украиной вышел в финальный раунд?
Таблицы Евро-2025 U-21. Кто вместе с Украиной вышел в финальный раунд?

Словакия, Нидерланды, Испания, Португалия, Германия, Дания, Украина, Англия

«Никогда не видел его таким». Фроч изменил прогноз на 2-й бой Усик – Фьюри
Бокс | 12 октября 2024, 07:47 0
«Никогда не видел его таким». Фроч изменил прогноз на 2-й бой Усик – Фьюри
«Никогда не видел его таким». Фроч изменил прогноз на 2-й бой Усик – Фьюри

Реванш состоится 21 декабря 2024 года

Луис де ла ФУЭНТЕ: «Мне не хотят поднимать зарплату»
Футбол | 12.10.2024, 20:42
Луис де ла ФУЭНТЕ: «Мне не хотят поднимать зарплату»
Луис де ла ФУЭНТЕ: «Мне не хотят поднимать зарплату»
Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию
Футбол | 11.10.2024, 23:48
Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию
Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию
У Челси были предложения по Мудрику из топ-лиг. Синие знают, что делать
Футбол | 12.10.2024, 20:24
У Челси были предложения по Мудрику из топ-лиг. Синие знают, что делать
У Челси были предложения по Мудрику из топ-лиг. Синие знают, что делать
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Хавбек сборной опозорился на вопросе о независимости Украины
ВИДЕО. Хавбек сборной опозорился на вопросе о независимости Украины
11.10.2024, 12:51 19
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
11.10.2024, 08:04 1
Футбол
Эксперт-нейрохирург прокомментировал первое появление Шумахера на публике
Эксперт-нейрохирург прокомментировал первое появление Шумахера на публике
10.10.2024, 19:00
Авто/мото
«Это не футбол». Мамардашвили рассказал, что помешало отбить удар Мудрика
«Это не футбол». Мамардашвили рассказал, что помешало отбить удар Мудрика
12.10.2024, 09:45 13
Футбол
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
11.10.2024, 11:25 12
Футбол
ФОТО. Матч сборной Украины в Лиге наций против Грузии был прерван
ФОТО. Матч сборной Украины в Лиге наций против Грузии был прерван
11.10.2024, 22:19
Футбол
Один из лучших вратарей мира высказался о сборной Украины
Один из лучших вратарей мира высказался о сборной Украины
10.10.2024, 20:49 2
Футбол
Поднялась в топ. Сборная Украины улучшила позицию в рейтинге ФИФА
Поднялась в топ. Сборная Украины улучшила позицию в рейтинге ФИФА
11.10.2024, 16:04 4
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем