Реал отреагировал на поход Мбаппе в ночной клуб

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе был замечен в шведском ночном клубе во время матча сборной Франции против Израиля в лиге наций.

Форвард не приехал в расположение сборной Франции из-за проблем со здоровьем. Главный тренер французов Дидье Дешам решил дать отдых своему игроку.

Несколько дней назад шведские СМИ застали Мбаппе в одном из ночных клубов Стокгольма. Французским журналистам и болельщикам выходка игрока не понравилась. Теперь стала известна реакция «Реала».

«Поездка Килиана Мбаппе в Швецию во время международного перерыва была одобрена мадридским «Реалом». Никаких проблем нет», – написал журналист Санти Ауна.

«Реал» проведет ближайший матч 19 октября. В матче Ла Лиги мадридская команда сыграет на выезде с «Сельтой».