Реал отреагировал на поход Мбаппе в ночной клуб
Звездный форвард не поехал в сборную Франции из-за проблем со здоровьем
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе был замечен в шведском ночном клубе во время матча сборной Франции против Израиля в лиге наций.
Форвард не приехал в расположение сборной Франции из-за проблем со здоровьем. Главный тренер французов Дидье Дешам решил дать отдых своему игроку.
Несколько дней назад шведские СМИ застали Мбаппе в одном из ночных клубов Стокгольма. Французским журналистам и болельщикам выходка игрока не понравилась. Теперь стала известна реакция «Реала».
«Поездка Килиана Мбаппе в Швецию во время международного перерыва была одобрена мадридским «Реалом». Никаких проблем нет», – написал журналист Санти Ауна.
«Реал» проведет ближайший матч 19 октября. В матче Ла Лиги мадридская команда сыграет на выезде с «Сельтой».
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