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  4. Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Успех в футболе измеряется не только трофеями»
Италия
12 октября 2024, 19:40 |
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0

Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Успех в футболе измеряется не только трофеями»

Тренерь Аталанты рассказал о своем взгляде на футбол

12 октября 2024, 19:40 |
111
0
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Успех в футболе измеряется не только трофеями»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини считает, что нельзя в футболе думать только о трофеях:

«Успех в футболе – это не только трофеи. Все считают, что конечный результат – важнее всего. Я всегда не понимал этот аргумент. В футболе главное – постоянно улучшать себя и побеждать свои ограничения.

Каждый из нас проходит свой путь и этот путь часто наполнен ошибками. Но именно эти ошибки помогают нам учиться и совершенствоваться», – размышляет Гасперини.

Ранее Мирон Маркевич назвал главного героя в матче Украины и Грузии.

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Серия A Аталанта Джан Пьеро Гасперини
Микола Титюк Источник: Football-Italia
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