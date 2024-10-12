Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Успех в футболе измеряется не только трофеями»
Тренерь Аталанты рассказал о своем взгляде на футбол
Тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини считает, что нельзя в футболе думать только о трофеях:
«Успех в футболе – это не только трофеи. Все считают, что конечный результат – важнее всего. Я всегда не понимал этот аргумент. В футболе главное – постоянно улучшать себя и побеждать свои ограничения.
Каждый из нас проходит свой путь и этот путь часто наполнен ошибками. Но именно эти ошибки помогают нам учиться и совершенствоваться», – размышляет Гасперини.
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