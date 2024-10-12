Игорь БЕЛАНОВ: «Матч с Грузией стал определяющим для сборной Украины»

Обладатель «Золотого мяча» 1986 года Игорь Беланов в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился впечатлениями от вчерашнего матча Лиги наций Украина – Грузия, в котором наша команда одержала первую победу в розыгрыше – 1:0:

– Ребята – молодцы, выиграли – и сразу же все изменилось в лучшую сторону, – начинает экс-игрок одесского «Черноморца», киевского «Динамо» и сборной СССР. – Наши футболисты не только подарили приятные ощущения для всех украинцев, наблюдавших за ходом поединка с Грузией с трибун стадиона и у экранов телевизоров, но и улучшили свои шансы в борьбе за первое место в группе.

– Какие впечатления от игры нашей сборной с грузинами?

– Понятно, что когда итоговый результат победный, то впечатления положительные. Однако если говорить только о качестве игры, то нельзя не отметить старания футболистов в стремлении получить максимум очков. Было заметно, что ребята осознают значение матча с Грузией в турнирном плане, ведь в случае ничьей или поражения надежды на достижение поставленной цели уменьшились бы существенно. Именно поэтому в игре в Познани подопечные Сергея Реброва пытались противопоставить сопернику упорство, желание и самоотдачу. Это и позволило сборной Украины склонить чашу весов на свою сторону. Молодец Мудрик, который проявил свои способности взять игру на себя и решить судьбу матча.

– В этом матче у украинской команды отсутствовали по разным причинам сразу девять футболистов. Перед такой важной игрой это слишком серьезная головная боль для тренерского штаба, не так ли?

– Девять человек – это действительно очень большое количество кадровых потерь. Особенно если учитывать, что речь идет о таких опытных исполнителях, как Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, Цыганков, Миколенко, то проблема перед игрой с Грузией возникла достаточно серьезная. И трое других футболистов, которые оказались в лазарете – Лунин, Бражко и Пихаленок – тоже не помешали бы. Однако, как показал вчерашний матч, в арсенале Сергея Реброва есть игроки, которые способны заменить отсутствующих. И это не может не радовать. Особенно с учетом любых кадровых неожиданностей в будущем.

– Вчера в составе сборной Украины состоялось сразу три дебюта. Впервые в игре за главную команду страны сыграли Иван Калюжный из «Александрии», Александр Назаренко из «Полесья» и Дмитрий Крыськив из «Шахтера». Какое впечатление они произвели на вас?

– Назаренко и Крыськив провели на поле слишком мало времени, поэтому проявить себя в полной мере по этой причине просто не успели. А вот игра Калюжного, который вышел в стартовом составе, не могла не понравиться. Это тот исполнитель, которого не хватало сборной. Он умело играл в отборе, отличался рассудительными и взвешенными действиями при переходе из обороны в атаку. Это смелый игрок, который отличается бойцовскими качествами и неуступчивостью. Он сыграл в дебютном матче так, как будто уже давно выступает в составе сборной.

– Какой вам видится перспектива нашей национальной команды в нынешнем розыгрыше Лиги наций?

– Вчерашняя победа была нужна сборной Украины, как глоток свежего воздуха. Ведь отступать дальше в турнирном плане было уже некуда. Я бы сказал, что матч с Грузией стал определяющим в дальнейших раскладах нашей команды. И хорошо, что нам удалось выиграть. Надеюсь, что победа над непростым соперником, которым являются грузины, придаст уверенности нашим ребятам и следующий поединок с Чехией они проведут еще с большим желанием достичь максимума. Все в их руках. Следует лишь помнить, что в случае победы борьба в группе еще больше обострится, а шансы сборной Украины значительно повысятся. Хочу поддержать тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым и пожелать ему терпения и твердого хода к намеченной цели.

Ранее бывший полузащитник «Карпат» Михаил Кополовец после победы сборной Украины над Грузией в рамках третьего тура Лиги наций сравнил Михаила Мудрика и Хвичу Кварацхелию.