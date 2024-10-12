«Круче Кварацхелии». Кополовец высказался о звездном игроке сборной Украины

Бывший полузащитник «Карпат» Михаил Кополовец после победы сборной Украины над Грузией в рамках третьего тура Лиги наций сравнил Михаила Мудрика и Хвичу Кварацхелию.

«Мудрик мне больше нравится. У него более классные качества, он быстрее и играет в топовой команде. Поэтому Мудрик покруче Кварацхелии. Мише просто надо психологически успокоиться и использовать свои моменты в «Челси». Тренер ему дает игровое время. Но в «Челси» очень большая конкуренция и если не использовать свои моменты несколько раз, то тебя перестанут выпускать», – сказал Кополовец.

Сборная Украины провела три матча, набрала три очка и занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы В1 Лиги наций.