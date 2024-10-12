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  4. «Круче Кварацхелии». Кополовец высказался о звездном игроке сборной Украины
Лига наций
12 октября 2024, 17:25 | Обновлено 12 октября 2024, 17:49
3061
4

«Круче Кварацхелии». Кополовец высказался о звездном игроке сборной Украины

Эксперт отметил игру Михаила Мудрика

12 октября 2024, 17:25 | Обновлено 12 октября 2024, 17:49
3061
4
«Круче Кварацхелии». Кополовец высказался о звездном игроке сборной Украины
УАФ. Михаил Мудрик

Бывший полузащитник «Карпат» Михаил Кополовец после победы сборной Украины над Грузией в рамках третьего тура Лиги наций сравнил Михаила Мудрика и Хвичу Кварацхелию.

«Мудрик мне больше нравится. У него более классные качества, он быстрее и играет в топовой команде. Поэтому Мудрик покруче Кварацхелии. Мише просто надо психологически успокоиться и использовать свои моменты в «Челси». Тренер ему дает игровое время. Но в «Челси» очень большая конкуренция и если не использовать свои моменты несколько раз, то тебя перестанут выпускать», – сказал Кополовец.

Сборная Украины провела три матча, набрала три очка и занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы В1 Лиги наций.

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Михаил Мудрик Хвича Кварацхелия сборная Украины по футболу Украина - Грузия Михаил Кополовец сборная Грузии по футболу Лига наций
Павло Павленко Источник: zbirna.com
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Комментарии 4
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MaximusOne
Кварацхелія вже пару років стабільно показує високий європейський рівень, а Мудрик забив один гол і всьо вже став крутішим, Кополовець юморист.
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+4
Умник
Смешно
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+2
Serhii P.
Кополовець, певно, вчора трохи алкашки перебрав під час перегляду матчу
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0
C.Пеклов
Так, во вчорашньому матчі наш Мудрик переміг іхнього Хвічу!Молодець!Підтримуємо наших спортсменів в ці важки для країни часи!
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-1
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