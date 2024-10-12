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Лига наций УЕФА. Лига C
Литва
12.10.2024 16:00 – FT 1 : 2
Косово
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Лига наций
12 октября 2024, 18:52 | Обновлено 12 октября 2024, 19:11
165
0

Третье поражение подряд. Косово на выезде победило сборную Литвы

Сыгран поединок Лиги С

12 октября 2024, 18:52 | Обновлено 12 октября 2024, 19:11
165
0
Третье поражение подряд. Косово на выезде победило сборную Литвы
utbolo Kambarys

12 октября в матче третьего тура Лиги наций сборная Литвы на своем поле принимала команду Косово. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Отметим, что литовцы потерпели третье поражение подряд.

Положение в группе С2: Румыния, Косово (по 6 очков), Кипр (3), Литва (0).

Лига наций. 3-й тур, 12 октября

  1. Лига С. Группа 2

16:00. Литва – Косово – 1:2

Голы: Голубицкас, 84 – Жегрова, 20, Красники, 65

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Лига наций сборная Косова по футболу сборная Литвы по футболу
Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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