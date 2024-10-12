Лига наций12 октября 2024, 18:52 | Обновлено 12 октября 2024, 19:11
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Третье поражение подряд. Косово на выезде победило сборную Литвы
Сыгран поединок Лиги С
12 октября 2024, 18:52 | Обновлено 12 октября 2024, 19:11
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12 октября в матче третьего тура Лиги наций сборная Литвы на своем поле принимала команду Косово. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.
Отметим, что литовцы потерпели третье поражение подряд.
Положение в группе С2: Румыния, Косово (по 6 очков), Кипр (3), Литва (0).
Лига наций. 3-й тур, 12 октября
- Лига С. Группа 2
16:00. Литва – Косово – 1:2
Голы: Голубицкас, 84 – Жегрова, 20, Красники, 65
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