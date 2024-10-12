Манчестер Сити готовит основу для трансфера хавбека сборной Украины
В АПЛ может появиться еще один украинец – Георгий Судаков
Манчестер Сити готовит основу для трансфера полузащитника донецкого Шахтера и сборной Украины Георгия Судакова.
Отмечается, что 22-летний хавбек горняков входит в сферу интересов чемпиона Англии, который начинает планировать «свою жизнь» без Кевина Де Брюйне.
Однако Football Insider сообщает, что трансфер Судакова вряд ли состоится зимой, поскольку с Шахтером всегда было тяжело вести переговоры. Вероятно, за своего игрока чемпион Украины попросит немалую компенсацию.
Контракт Судакова с Шахтером рассчитан до конца 2028 года. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет 35 млн. евро. В нынешнем сезоне Георгий сыграл на клубном уровне 10 матчей, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.
Ранее была информация, что за Судаковым также следят Арсенал, Челси, Тоттенхэм и Ливерпуль.
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