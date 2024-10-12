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  4. Дебютант сборной Украины рассказал о задаче, которую получил от Реброва
Сборная УКРАИНЫ
12 октября 2024, 16:26 |
939
0

Дебютант сборной Украины рассказал о задаче, которую получил от Реброва

Назаренко должен был помогать в обороне

12 октября 2024, 16:26 |
939
0
Дебютант сборной Украины рассказал о задаче, которую получил от Реброва
УАФ. Александр Назаренко

Хавбек «Полесья» Александр Назаренко в матче Лиги наций против Грузии дебютировал в составе сборной Украины, выйдя на замену в конце второго тайма.

«Все поздравили с дебютным вызовом. Тренер разговаривал в первый день, сказал, чтобы не переживал, что все будет хорошо. Поэтому я работаю дальше, а там увидим».

«Выход на замену? Тренер попросил помогать Коле Матвиенко и, по возможности, выбегать в контратаку. Удалось ли? Помочь – да, выбежать – нет, было мало времени».

«Матч с Чехией? Он будет еще труднее, чем [против Грузии]. Мы готовимся. Еще перед матчем с Грузией говорили о Чехии – очень сильная команда, будет тяжело. Но мы продемонстрировали характер [против Грузии], показали, на что способны. У нас все получится», – сказал Назаренко.

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сборная Украины по футболу Лига наций Александр Назаренко (футбол) Украина - Грузия
Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
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