Дебютант сборной Украины рассказал о задаче, которую получил от Реброва
Назаренко должен был помогать в обороне
Хавбек «Полесья» Александр Назаренко в матче Лиги наций против Грузии дебютировал в составе сборной Украины, выйдя на замену в конце второго тайма.
«Все поздравили с дебютным вызовом. Тренер разговаривал в первый день, сказал, чтобы не переживал, что все будет хорошо. Поэтому я работаю дальше, а там увидим».
«Выход на замену? Тренер попросил помогать Коле Матвиенко и, по возможности, выбегать в контратаку. Удалось ли? Помочь – да, выбежать – нет, было мало времени».
«Матч с Чехией? Он будет еще труднее, чем [против Грузии]. Мы готовимся. Еще перед матчем с Грузией говорили о Чехии – очень сильная команда, будет тяжело. Но мы продемонстрировали характер [против Грузии], показали, на что способны. У нас все получится», – сказал Назаренко.
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