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  4. Вторая лига. 10-й тур, 12 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Рух-2 Львов
12.10.2024 14:30 – перерыв 2 : 0
Ужгород
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
12 октября 2024, 15:05 | Обновлено 12 октября 2024, 15:09
63
0

Вторая лига. 10-й тур, 12 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 октября видеотрансляции матчей 10-го тура Второй лиги

12 октября 2024, 15:05 | Обновлено 12 октября 2024, 15:09
63
0
Вторая лига. 10-й тур, 12 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Скала 1911

12 октября проходят поединки 10-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 10-й тур, 12 октября

  • 12:00. Тростянец – Нива Винница
  • 13:00. Металлист 1925-2 Харьков – Чернигов
  • 13:30. Александрия-2 – Горняк-Спорт
  • 14:00. Скала 1911 Стрый – Самбор-Нива-2 Тернополь
  • 14:30. Рух-2 – Ужгород
  • 15:00. Полесье-2 Житомир – Куликов-Белка

Турнирные таблицы

12:00. Тростянец – Нива Винница

13:00. Металлист 1925-2 Харьков – Чернигов

13:30. Александрия-2 – Горняк-Спорт

14:00. Скала 1911 Стрый – Самбор-Нива-2 Тернополь

14:30. Рух-2 Львов – Ужгород

15:00. Полесье-2 Житомир – Куликов-Белка

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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