12.10.2024 14:30 – перерыв 2 : 0
Украина. Вторая лига12 октября 2024, 15:05 | Обновлено 12 октября 2024, 15:09
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Вторая лига. 10-й тур, 12 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 октября видеотрансляции матчей 10-го тура Второй лиги
12 октября 2024, 15:05 | Обновлено 12 октября 2024, 15:09
63
0
12 октября проходят поединки 10-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 10-й тур, 12 октября
- 12:00. Тростянец – Нива Винница
- 13:00. Металлист 1925-2 Харьков – Чернигов
- 13:30. Александрия-2 – Горняк-Спорт
- 14:00. Скала 1911 Стрый – Самбор-Нива-2 Тернополь
- 14:30. Рух-2 – Ужгород
- 15:00. Полесье-2 Житомир – Куликов-Белка
Турнирные таблицы
12:00. Тростянец – Нива Винница
13:00. Металлист 1925-2 Харьков – Чернигов
13:30. Александрия-2 – Горняк-Спорт
14:00. Скала 1911 Стрый – Самбор-Нива-2 Тернополь
14:30. Рух-2 Львов – Ужгород
15:00. Полесье-2 Житомир – Куликов-Белка
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