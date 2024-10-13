Вторая лига. Полесье-2 уступило лидерство
Состоялись шесть матчей первенства
Прошли шесть матчей чемпионата Украины по футболу среди команд Второй лиги. Житомирское «Полесье-2», до этого находившееся на первом месте, проиграло свой матч «Куликову» и откатилось на две ступеньки назад, пропустив вперед «Рух-2» и как раз «Куликов»
Вторая лига Украины. 10 тур
Тростянец – Нива В – 2:1
Голы: Слипухин, 9, Тишининов, 14, пен – Кобцов, 75
Металлист 1925-2 – Чернигов – 0:2
Голы: Романченко, 18, Сердюк, 51
Александрия-2 – Горняк-Спорт – 2:1
Голы: Базаев, 6, 44 – Студенко, 16
Скала 1911 – Нива-2 Т – 1:2
Голы: Руженко, 89 – Напуда, 24, Вадовский, 47
Рух-2 – Ужгород – 3:0
Голы: Боцькив, 27,44, Бойко, 88
Полесье-2 – Куликов – 1:2
Голы: Авраменко, 90 – Шарабура, 35, Пилипчук, 90+2
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