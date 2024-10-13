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Вторая лига
Рух-2 Львов
12.10.2024 14:30 – FT 3 : 0
Ужгород
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Украина. Вторая лига
13 октября 2024, 05:45 | Обновлено 13 октября 2024, 06:15
89
0

Вторая лига. Полесье-2 уступило лидерство

Состоялись шесть матчей первенства

13 октября 2024, 05:45 | Обновлено 13 октября 2024, 06:15
89
0
Вторая лига. Полесье-2 уступило лидерство
Скриншот с трансляции

Прошли шесть матчей чемпионата Украины по футболу среди команд Второй лиги. Житомирское «Полесье-2», до этого находившееся на первом месте, проиграло свой матч «Куликову» и откатилось на две ступеньки назад, пропустив вперед «Рух-2» и как раз «Куликов»

Вторая лига Украины. 10 тур

Тростянец – Нива В – 2:1

Голы: Слипухин, 9, Тишининов, 14, пен – Кобцов, 75

Металлист 1925-2 – Чернигов – 0:2

Голы: Романченко, 18, Сердюк, 51

Александрия-2 – Горняк-Спорт – 2:1

Голы: Базаев, 6, 44 – Студенко, 16

Скала 1911 – Нива-2 Т – 1:2

Голы: Руженко, 89 – Напуда, 24, Вадовский, 47

Рух-2 – Ужгород – 3:0

Голы: Боцькив, 27,44, Бойко, 88

Полесье-2 – Куликов – 1:2

Голы: Авраменко, 90 – Шарабура, 35, Пилипчук, 90+2

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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