Экс-арбитр ФИФА оценил незасчитанный гол в матче Украина – Грузия

Бывший арбитр ФИФА, а ныне авторитетный судейский эксперт Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал действия судейской бригады в поединке Лиги наций между сборными Украины и Грузии:

– По-моему, арбитр избрал правильную тактику: не мешать футболистам демонстрировать свои умения. Ведь отношения выясняли, в общем-то, достаточно техничные сборные, и немного досадно, что ужасное состояние газона на стадионе в Познани где-то препятствовало им в этом. Все же в двух моментах рефери мог наказать участников матча желтыми карточками, но не сделал этого.

Что касается эпизода под занавес поединка, завершившегося взятием ворот украинской сборной, то еще в начале комбинации грузин лайсмен зафиксировал офсайд у Хвичи Кварацхелии. На мой взгляд, когда положение вне игры очевидное, арбитр имеет полное право сразу остановить игру, а не ждать, согласно последним методикам, окончания атаки.

Тогда эмоции игроков и болельщиков были бы сохранены, в том моменте даже помощь VAR не понадобилась. В общем, арбитр справился со своими обязанностями, до обструкции его решений дело не доходило», – сказал Ступар.

Поединок Украина – Грузия в Лиге наций обслуживала австрийская судейская бригада во главе с Юлианом Вайнбергером.