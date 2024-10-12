Игрок сборной Украины рассказал, что Ребров считал главной проблемой

Дмитрий Крыськив вместе с Иваном Калюжным и Александром Назаренко дебютировал в составе сборной Украины в матче Лиги наций против Грузии. Хавбек Шахтера оценил свою игру в национальной команде, а также рассказал, что тренер Сергей Ребров основной проблемой в прошлых двух встречах считал пропущенные голы.

«Дебют положительный, очень счастлив, что мы победили. Это такое дополнение к победе. Мы все готовились непосредственно к игре и счастливы, что получили столь необходимые три очка после такого тяжелого периода. Это положительная реакция на наши прошлые результаты. Дебют – даже не успел как-то волноваться или думать: быстро переоделся и вышел на поле. Все, что мог от себя дать для помощи команды, все отдал».

«Отлегло ли после победы? Нельзя сказать, что отлегло, но есть позитив. Победа всегда придает уверенность, тем более что тренер настаивал, что мы на прошлом сборе пропустили пять мячей. А если ты пропускаешь пять голов, то сколько нужно забивать, чтобы победить в обоих матчах».

«Эту победу считаю положительной в том смысле, что сзади сыграли на ноль, а впереди забили и еще были моменты. Это даст нам уверенность и сзади, и [в атаке]. Мы разберем игру и на положительной ноте будем готовиться к Чехии», – сказал Криськив.