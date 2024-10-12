Два молодых игрока Шахтера перешли в Хайдук. Срна составил протекцию сделке

Хорватское издание index.hr сообщает, что сплитский «Хайдук» подписал двух юных воспитанников академии «Шахтера» братьев Дениса и Романа Пламинских. Оба они родились в 2009 году. Денис по амплуа защитник, а Роман – полузащитник.

Сделка состоялась благодаря протекции спортивного директора «Шахтера» Дарио Срны, который рекомендовал «Хайдуку» подписать этих молодых талантов.

Денис Пламинский имеет на своем счету 3 матча за сборную Украины U-16, в которой дебютировал в сентябре нынешнего года уже как футболист «Хайдука».

Напомним, Дарио Срна является воспитанником академии «Хайдука», откуда в 2003 году перебрался в «Шахтер», где стал легендой донецкого клуба.