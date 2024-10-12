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  4. Два молодых игрока Шахтера перешли в Хайдук. Срна составил протекцию сделке
Украина. Премьер лига
12 октября 2024, 11:20 | Обновлено 12 октября 2024, 11:46
872
3

Два молодых игрока Шахтера перешли в Хайдук. Срна составил протекцию сделке

Юные таланты «горняков» уехали в Хорватию

12 октября 2024, 11:20 | Обновлено 12 октября 2024, 11:46
872
3
Два молодых игрока Шахтера перешли в Хайдук. Срна составил протекцию сделке
index.hr. Дарио Срна (слева) и Сергей Палкин

Хорватское издание index.hr сообщает, что сплитский «Хайдук» подписал двух юных воспитанников академии «Шахтера» братьев Дениса и Романа Пламинских. Оба они родились в 2009 году. Денис по амплуа защитник, а Роман – полузащитник.

Сделка состоялась благодаря протекции спортивного директора «Шахтера» Дарио Срны, который рекомендовал «Хайдуку» подписать этих молодых талантов.

Денис Пламинский имеет на своем счету 3 матча за сборную Украины U-16, в которой дебютировал в сентябре нынешнего года уже как футболист «Хайдука».

Напомним, Дарио Срна является воспитанником академии «Хайдука», откуда в 2003 году перебрался в «Шахтер», где стал легендой донецкого клуба.

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Шахтер Донецк Хайдук Сплит трансферы УПЛ трансферы Дарио Срна молодые таланты
Алексей Сливченко Источник: Index.hr
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mini.f
Зробили все правильно - не може донецький хлопець по призиву йти на фронт і , не дай Боже, вбивати своїх донецький на полі бою. Це не по понятіям, як би сказав Ахметов.
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+3
Gargantua81
сделка под эгидой ТЦК?
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