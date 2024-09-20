Назван состав сборной Украины U-16 на турнир в Испании. Сыграют с грандами

Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 года рождения) впервые соберется для совместной работы.

23 сентября начнется тренировочный сбор юношеской сборной Украины U-16.

Подопечные Юрия Мороза, объявившего состав команды, выступят на международном турнире.

В испанской Мурсии сине-желтые сыграют с командами Англии, Франции и Израиля.

Календарь матчей юношеской сборной Украины U-16

26.09. 19:00. Англия U-16 – Украина U-16

28.09. 13:00. Украина U-16 – Франция U-16

30.09. 13:00. Украина U-16 – Израиль U-16

Состав юношеской сборной Украины U-16

Вратари: Дмитрий Пожар (Динамо Киев), Ян Журавский (без клуба)

Защитники: Егор Онищук, Семен Коман, Максим Коваль, Михаил Гарбар (все – Шахтер Донецк), Богдан Левицкий (Рух Львов), Роман Шупик (ЛНЗ Черкассы), Денис Пламинский (Хайдук, Хорватия), Иван Чуприн (Фортуна, Германия)

Полузащитники: Даниил Ермак, Назар Гурин (оба – Динамо Киев), Станислав Шукалович, Арсений-Тимофий Трофим (оба – Шахтер Донецк), Ярослав Кожушко (Славия, Чехия), Артем Рыбак (Барселона, Испания), Ростислав Запир (Адмира, Австрия)

Нападающие: Владимир Квиквиния, Даниил Юрченко (оба – Динамо Киев), Артур Курячий (Шахтер Донецк), Иван Третьяков (Мукачево), Игорь Задворный (Франкфурт, Германия)