Сборная Украины U-16 проведет сбор в Испании
Юрий Мороз вызвал 17 игроков
Как стало известно Sport.ua, юношеская сборная Украины U-16 (игроки 2009 года рождения) проведет первый сбор в Испании. С 23 сентября по 2 октября «сине-желтые» сыграют в товарищеском турнире в городе Мурсия.
Это будет первый селекционный сбор, чтобы оценить потенциальных кандидатов в сборную этого возраста.
Главным тренером сборной этого возраста будет Юрий Мороз. Он уже тренирует команды 2007 и 2008 годов.
На сбор вызвано 17 игроков. Семеро представляют донецкий «Шахтер» – Курячный Артур, Трофим Арсений-Тимофей, Шукалович Станислав, Гарбар Михаил, Онищук Егор, Коман Семен, Коваль Максим.
Пятеро игроков представляют «Динамо» – Квиквилия Владимир, Юрченко Даниил, Ермак Даниил, Пожар Дмитрий, Гурин Назар.
Третьяков Иван выступает за «Мункач», а Шупик Роман – за ЛНЗ.
В составе сборной будет 3 легионера. Представитель «Барселоны» Артем Рыбак, Гурам Адам из «Хайдука» Сплит и представитель «Байера» Гамзик Андрей.
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