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16 сентября 2024, 11:39 | Обновлено 16 сентября 2024, 11:51
146
0

Сборная Украины U-16 проведет сбор в Испании

Юрий Мороз вызвал 17 игроков

16 сентября 2024, 11:39 | Обновлено 16 сентября 2024, 11:51
146
0
Сборная Украины U-16 проведет сбор в Испании
УАФ. Юрий Мороз

Как стало известно Sport.ua, юношеская сборная Украины U-16 (игроки 2009 года рождения) проведет первый сбор в Испании. С 23 сентября по 2 октября «сине-желтые» сыграют в товарищеском турнире в городе Мурсия.

Это будет первый селекционный сбор, чтобы оценить потенциальных кандидатов в сборную этого возраста.

Главным тренером сборной этого возраста будет Юрий Мороз. Он уже тренирует команды 2007 и 2008 годов.

На сбор вызвано 17 игроков. Семеро представляют донецкий «Шахтер» – Курячный Артур, Трофим Арсений-Тимофей, Шукалович Станислав, Гарбар Михаил, Онищук Егор, Коман Семен, Коваль Максим.

Пятеро игроков представляют «Динамо» – Квиквилия Владимир, Юрченко Даниил, Ермак Даниил, Пожар Дмитрий, Гурин Назар.

Третьяков Иван выступает за «Мункач», а Шупик Роман – за ЛНЗ.

В составе сборной будет 3 легионера. Представитель «Барселоны» Артем Рыбак, Гурам Адам из «Хайдука» Сплит и представитель «Байера» Гамзик Андрей.

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инсайд Юрий Мороз сборная Украины по футболу U-16
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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