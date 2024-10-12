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Англия
12 октября 2024, 11:18 | Обновлено 12 октября 2024, 11:19
726
0

Раскрыто, как в Челси относятся к Мудрику. Планируют ли отпустить?

Бен Джейкобс утверждает, что украинец не покинет клуб посреди сезона

12 октября 2024, 11:18 | Обновлено 12 октября 2024, 11:19
726
0
Раскрыто, как в Челси относятся к Мудрику. Планируют ли отпустить?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный британский журналист Бен Джейкобс рассказал, как в лондонском «Челси» относятся к украинскому вингеру Михаилу Мудрику:

«Как мне известно, «Челси» не планирует отпустить Михаила Мудрика в середине сезона. Ни на правах полноценного трансфера, ни на правах аренды. Считается, что Мудрик составляет сильную конкуренцию Джейдону Санчо, и в этом сезоне он имел много минут. Энцо Мареска постоянно бросает ему вызов совершенствоваться и до сих пор считает его важным».

Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» во всех турнирах 8 матчей и отметился 2 голевыми передачами.

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Михаил Мудрик Бен Джейкобс трансферы трансферы АПЛ Челси Энцо Мареска Джейдон Санчо
Дмитро Вербинський Источник: Бен Джейкобс
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