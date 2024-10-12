Раскрыто, как в Челси относятся к Мудрику. Планируют ли отпустить?

Известный британский журналист Бен Джейкобс рассказал, как в лондонском «Челси» относятся к украинскому вингеру Михаилу Мудрику:

«Как мне известно, «Челси» не планирует отпустить Михаила Мудрика в середине сезона. Ни на правах полноценного трансфера, ни на правах аренды. Считается, что Мудрик составляет сильную конкуренцию Джейдону Санчо, и в этом сезоне он имел много минут. Энцо Мареска постоянно бросает ему вызов совершенствоваться и до сих пор считает его важным».

Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» во всех турнирах 8 матчей и отметился 2 голевыми передачами.