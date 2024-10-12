Фабрицио Романо рассказал, собирается ли Мудрик уйти из Челси
Украинский вингер «Челси» не планирует покидать лондонский клуб
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик не собирается покидать лондонский клуб в ближайшее время:
«Пока что Михаил Мудрик не работает над тем, чтобы покинуть Челси. Его агенты не ведут никаких переговоров в этом направлении.
Ситуация спокойная, Мудрик серьезно работает, чтобы проявить себя как можно лучше под руководством Марески. Он хочет сделать успешную карьеру в Челси».
В текущем сезоне Мудрик сыграл за Челси 8 матчей (4 в АПЛ, 1 в Кубке лиги, 3 в Лиге конференций) и сделал 3 голевых передачи.
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