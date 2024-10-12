Фабрицио Романо рассказал, собирается ли Мудрик уйти из Челси

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик не собирается покидать лондонский клуб в ближайшее время:

«Пока что Михаил Мудрик не работает над тем, чтобы покинуть Челси. Его агенты не ведут никаких переговоров в этом направлении.

Ситуация спокойная, Мудрик серьезно работает, чтобы проявить себя как можно лучше под руководством Марески. Он хочет сделать успешную карьеру в Челси».

В текущем сезоне Мудрик сыграл за Челси 8 матчей (4 в АПЛ, 1 в Кубке лиги, 3 в Лиге конференций) и сделал 3 голевых передачи.