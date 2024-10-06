Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Мудрик после суперспринта мог оформить ассист, но партнер подкачал
Англия
06 октября 2024, 20:39 | Обновлено 06 октября 2024, 20:57
736
5

ВИДЕО. Мудрик после суперспринта мог оформить ассист, но партнер подкачал

Михаил появился на поле на 90-й минуте матча Челси – Ноттингем Форест (1:1)

06 октября 2024, 20:39 | Обновлено 06 октября 2024, 20:57
736
5
ВИДЕО. Мудрик после суперспринта мог оформить ассист, но партнер подкачал
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

6 октября состоялся матч 7-го тура АПЛ 2024/25 между командами Челси и Ноттингем Форест.

Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 90-й минуте.

На 90+5-й минуте Мудрик выдал крутой спринт со своей половины поля. Украинец на скорости дошел до штрафной соперника, сделал навес на Кристофера Нкунку, однако партнер не сумел забить головой.

❗️ ВИДЕО. Мудрик после суперспринта мог оформить ассист, но партнер подкачал

Видеообзор матча Челси – Ноттингем Форест (1:1)

По теме:
Суперкамбэк в АПЛ. Брайтон взял верх над Тоттенхэмом, отыграв два мяча
Челси не сумел одолеть Ноттингем, Мудрик вышел на 90-й. Матч Виллы и МЮ
ВИДЕО. Кринж дня! Неймар неуклюже прошёлся по скандалу Пи Дидди
Кристофер Нкунку Михаил Мудрик видео Ноттингем Форест Челси Челси - Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Кривбасс – 2:1. Видео голов и обзор матча
Футбол | 06 октября 2024, 20:03 0
Динамо – Кривбасс – 2:1. Видео голов и обзор матча
Динамо – Кривбасс – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 9-го тура Украинской Премьер-лиги

Экс-форвард Динамо, поигравший недавно в рф, в 34 года завершил карьеру
Футбол | 05 октября 2024, 23:32 7
Экс-форвард Динамо, поигравший недавно в рф, в 34 года завершил карьеру
Экс-форвард Динамо, поигравший недавно в рф, в 34 года завершил карьеру

Бразилец Андре Фелипе в футбол уже наигрался…

Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду
Футбол | 05.10.2024, 20:53
Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду
Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду
ОФИЦИАЛЬНО. В сборной Украины минус два лидера Динамо. Но будет дебютант
Футбол | 05.10.2024, 21:40
ОФИЦИАЛЬНО. В сборной Украины минус два лидера Динамо. Но будет дебютант
ОФИЦИАЛЬНО. В сборной Украины минус два лидера Динамо. Но будет дебютант
Шахтер – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06.10.2024, 13:45
Шахтер – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
TolsTIyELF
Десятки, десятки пасов порят, а после глорі насмехаются над Мудриком. 
Ответить
+4
Віктор Коробка
Так. І якщо такіх пасів буде побільше, то й шанси потрапляння в основу будуть реальніші.
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
Saar
бігун, ролики надінь))
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кричал от разочарования. Мудрик вывел Мареску в последнем матче Челси
Кричал от разочарования. Мудрик вывел Мареску в последнем матче Челси
05.10.2024, 08:33 10
Футбол
Украина потеряла место в Исполкоме УЕФА. Что случилось?
Украина потеряла место в Исполкоме УЕФА. Что случилось?
04.10.2024, 20:23 20
Футбол
Умер легендарный экс-футболист Динамо и Шахтера. Он был президентом УАФ
Умер легендарный экс-футболист Динамо и Шахтера. Он был президентом УАФ
04.10.2024, 16:46 31
Футбол
Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
06.10.2024, 12:05 1
Футбол
ФЬЮРИ: «Я не смогу победить Усика в реванше решением судей, поэтому...»
ФЬЮРИ: «Я не смогу победить Усика в реванше решением судей, поэтому...»
04.10.2024, 23:44 1
Бокс
Фьюри признался, готов ли провести с Усиком третий бой. Есть одно условие
Фьюри признался, готов ли провести с Усиком третий бой. Есть одно условие
05.10.2024, 00:14 2
Бокс
«Отдам Александру Великому». Фьюри сделал обещание перед реваншем с Усиком
«Отдам Александру Великому». Фьюри сделал обещание перед реваншем с Усиком
05.10.2024, 11:25
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем