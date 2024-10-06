ВИДЕО. Мудрик после суперспринта мог оформить ассист, но партнер подкачал
Михаил появился на поле на 90-й минуте матча Челси – Ноттингем Форест (1:1)
6 октября состоялся матч 7-го тура АПЛ 2024/25 между командами Челси и Ноттингем Форест.
Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:1.
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Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 90-й минуте.
На 90+5-й минуте Мудрик выдал крутой спринт со своей половины поля. Украинец на скорости дошел до штрафной соперника, сделал навес на Кристофера Нкунку, однако партнер не сумел забить головой.
❗️ ВИДЕО. Мудрик после суперспринта мог оформить ассист, но партнер подкачал
Видеообзор матча Челси – Ноттингем Форест (1:1)
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