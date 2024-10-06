6 октября состоялся матч 7-го тура АПЛ 2024/25 между командами Челси и Ноттингем Форест.

Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 90-й минуте.

На 90+5-й минуте Мудрик выдал крутой спринт со своей половины поля. Украинец на скорости дошел до штрафной соперника, сделал навес на Кристофера Нкунку, однако партнер не сумел забить головой.

❗️ ВИДЕО. Мудрик после суперспринта мог оформить ассист, но партнер подкачал

Видеообзор матча Челси – Ноттингем Форест (1:1)