Сборная Перу одержала победу над Уругваем, забив на последних минутах

Сборная Перу одержала победу над командой Уругвая в матче квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки.

Единственный мяч в игре на 88-й минуте встречи провел Мигель Араухо.

Команда Перу одержала первую победу в турнире, набрала 6 очков и поднялась с последнего 10-го на 9-е место.

Команда Уругвая с 15 очками входит в топ-3, уступая только Аргентине (19) и Колумбии (16).

Квалификация ЧМ-2026

Зона Южной Америки. 9-й тур

04:30. Перу – Уругвай – 1:0

Гол: Мигель Араухо, 88

Турнирная таблица