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Перу
12.10.2024 04:30 – FT 1 : 0
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Чемпионат мира
12 октября 2024, 07:23 | Обновлено 12 октября 2024, 07:26
117
0

Сборная Перу одержала победу над Уругваем, забив на последних минутах

Единственный мяч в игре на 88-й минуте встречи провел Мигель Араухо

12 октября 2024, 07:23 | Обновлено 12 октября 2024, 07:26
117
0
Сборная Перу одержала победу над Уругваем, забив на последних минутах
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Перу одержала победу над командой Уругвая в матче квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки.

Единственный мяч в игре на 88-й минуте встречи провел Мигель Араухо.

Команда Перу одержала первую победу в турнире, набрала 6 очков и поднялась с последнего 10-го на 9-е место.

Команда Уругвая с 15 очками входит в топ-3, уступая только Аргентине (19) и Колумбии (16).

Квалификация ЧМ-2026

Зона Южной Америки. 9-й тур

04:30. Перу – Уругвай – 1:0

Гол: Мигель Араухо, 88

Турнирная таблица

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ЧМ-2026 по футболу сборная Перу по футболу сборная Уругвая по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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