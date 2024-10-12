Чемпионат мира12 октября 2024, 07:23 | Обновлено 12 октября 2024, 07:26
117
0
Сборная Перу одержала победу над Уругваем, забив на последних минутах
Единственный мяч в игре на 88-й минуте встречи провел Мигель Араухо
12 октября 2024, 07:23 | Обновлено 12 октября 2024, 07:26
117
0
Сборная Перу одержала победу над командой Уругвая в матче квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки.
Единственный мяч в игре на 88-й минуте встречи провел Мигель Араухо.
Команда Перу одержала первую победу в турнире, набрала 6 очков и поднялась с последнего 10-го на 9-е место.
Команда Уругвая с 15 очками входит в топ-3, уступая только Аргентине (19) и Колумбии (16).
Квалификация ЧМ-2026
Зона Южной Америки. 9-й тур
04:30. Перу – Уругвай – 1:0
Гол: Мигель Араухо, 88
Турнирная таблица
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